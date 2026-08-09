Porto - Alverca to mecz 1. kolejki Liga Portugal. Mistrzowie kraju zanotowali udany start nowego sezonu i przy udziale Polaków pokonali niżej notowanych rywali.

Miguel Lemos/ Zuma Press Wire/ Alamy Na zdjęciu: Jan Bednarek (FC Porto - FC Alverca)

Porto – Alverca: obrońcy tytułu na zero z tyłu

Francesco Farioli, podobnie jak w pojedynku o Superpuchar, tym razem także postanowił skorzystać z usług dwóch reprezentantów Polski. W podstawowym składzie Porto znaleźli się Jakub Kiwior i Jan Bednarek. Oskara Pietuszewskiego zabrakło w kadrze meczowej – najmłodszy z Biało-Czerwonych mierzy się z urazem mięśniowym.

Smoki wyszły na prowadzenie już w 9. minucie. Andre Silva wykorzystał rzut karny podyktowany po faulu Matheusa Mendesa na nim samym. Sędzia w tej sytuacji musiał posłużyć się nagraniem z systemu VAR.

Jeszcze przed zmianą stron Porto podwyższyło prowadzenie. Gospodarze otrzymali druga jedenastkę. Tym razem do piłki podszedł Gabri Veiga i w 44. minucie umieścił ją w siatce. Arbiter znowu musiał skorzystać z pomocy VAR-u.

W drugiej połowie wynik nie uległ zmianie. Mistrzowie kraju pokonali Alvercę 2:0 i udanie rozpoczęli marsz po obronę tytułu. Kiwior i Bednarek rozgrali pełne spotkanie, a Porto zachowało czyste konto.

Porto – Alverca 2:0 (2:0)

Andre Silva 9′, Gabri Veiga 44′