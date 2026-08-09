Kane dogadał się z gigantem! Wkrótce złoży kluczowy podpis

Harry Kane zamierza kontynuować karierę w Bayernie Monachium. Gwiazdor jest dogadany z klubem ws. nowej umowy. Zostanie ona podpisana po jego urlopie - ujawnia "The Times".

diebilderwelt / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Kane na dłużej w Bayernie. To przesądzone

Harry Kane po latach spędzonych w Tottenhamie zrozumiał, że musi postawić kolejny krok, by wreszcie zostać w pełni docenionym. W 2023 roku sfinalizował hitowy transfer do Bayernu Monachium, gdzie docelowo zastąpił Roberta Lewandowskiego. Ten ruch okazał się strzałem w dziesiątkę zarówno dla klubu, jak i samego piłkarza.

W 147 meczach dla Bayernu Anglik uzbierał 146 goli i 33 asysty. Dwukrotnie zdobywał z nim mistrzostwo Niemiec, a także otarł się o triumf w Lidze Mistrzów, kończąc minioną edycję w półfinale. Wówczas lepsze okazało się Paris Saint-Germain, które następnie triumfowało w całych rozgrywkach.

Kane jest świadomy swojej pozycji w zespole z Bawarii. To wielka gwiazda ofensywy i piłkarz, którego nie da się zastąpić. Bayern uważa, że ten jest w stanie prezentować najwyższy poziom jeszcze przez kilka sezonów, dlatego jest gotowy na wieloletnią współpracę. Kontrakt Kane’a wygasa w połowie 2027 roku, ale nie ulega wątpliwościom, że ta przygoda potrwa dłużej.

Między stronami panuje pełne porozumienie, jeśli chodzi o warunki dalszej współpracy. Po powrocie z urlopu Kane ma złożyć podpis pod nową umową, która będzie ważna do czerwca 2029 roku. Ma zarabiać w Monachium około 25 mln euro rocznie.

Na przestrzeni ostatnich miesięcy Kane był łączony z transferem do Barcelony czy Manchesteru United. Świadomie odrzucił te kluby, gdyż w Bayernie czuje się znakomicie.