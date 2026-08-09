Jagiellonia zapytała o byłą gwiazdę Ekstraklasy. Jest odpowiedź

Ousmane Sow znalazł się w kręgu zainteresowań Jagiellonii Białystok. Goal.pl informował o tym jako pierwszy kilka dni temu. Nowe wieści przekazał serwis Tipsbladet. Brondby odrzuciło zapytanie polskiego klubu. Powodem miała być niewystarczająca propozycja finansowa.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Ousmane Sow na radarze Jagiellonii Białystok. Zapytanie odrzucone

Jagiellonia Białystok walczy o europejskie puchary. W 3. rundzie el. Ligi Europy rywalizują ze szkockim gigantem – Rangers FC. Pierwsze spotkanie zakończyło się wygraną polskiego klubu. Na słynnym Ibrox Stadium pokonali rywali (2:1). W najbliższy czwartek (13 sierpnia) odbędzie się rewanżowe starcie na stadionie w Białymstoku. W międzyczasie Duma Podlasia stara się wzmocnić zespół.

Kilka dni temu Goal.pl informował, że w kręgu zainteresowań Jagiellonii Białystok znalazł się Ousmane Sow. W przeszłości Senegalczyk był gwiazdą Ekstraklasy, broniąc barw Górnika Zabrze. Na polskich boiskach rozegrał 32 mecze, w których strzelił 10 bramek.

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Zimą 2025 roku został sprzedany do Brondby za ok. 2,5 mln euro. W Danii nie idzie mu najlepiej, o czym najlepiej świadczą jego liczby. W 14 spotkaniach ani razu nie wpisał się na listę strzelców. Nie zanotował także żadnej asysty. Transfer do Polski mógłby mu pomóc wrócić do optymalnej formy. Nie będzie to jednak proste, ponieważ z informacji serwisu Tipsbladet wynika, że zapytanie Jagiellonii zostało odrzucone przez klub z Kopenhagi. Powodem miał być fakt, że Duma Podlasia była w stanie zapłacić połowę tego, co oczekuje Brondby.

Konkretne kwoty nie zostały podane, ale można się domyślać, że Duńczycy chcieliby odzyskać zdecydowaną część inwestycji.