Jagiellonia zapytała o byłą gwiazdę Ekstraklasy. Jest odpowiedź

20:27, 9. sierpnia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Tipsbladet

Ousmane Sow znalazł się w kręgu zainteresowań Jagiellonii Białystok. Goal.pl informował o tym jako pierwszy kilka dni temu. Nowe wieści przekazał serwis Tipsbladet. Brondby odrzuciło zapytanie polskiego klubu. Powodem miała być niewystarczająca propozycja finansowa.

Adrian Siemieniec
Obserwuj nas w
SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Ousmane Sow na radarze Jagiellonii Białystok. Zapytanie odrzucone

Jagiellonia Białystok walczy o europejskie puchary. W 3. rundzie el. Ligi Europy rywalizują ze szkockim gigantem – Rangers FC. Pierwsze spotkanie zakończyło się wygraną polskiego klubu. Na słynnym Ibrox Stadium pokonali rywali (2:1). W najbliższy czwartek (13 sierpnia) odbędzie się rewanżowe starcie na stadionie w Białymstoku. W międzyczasie Duma Podlasia stara się wzmocnić zespół.

Kilka dni temu Goal.pl informował, że w kręgu zainteresowań Jagiellonii Białystok znalazł się Ousmane Sow. W przeszłości Senegalczyk był gwiazdą Ekstraklasy, broniąc barw Górnika Zabrze. Na polskich boiskach rozegrał 32 mecze, w których strzelił 10 bramek.

Oglądaj mecze Ekstraklasy, Premier League i La Liga ZA DARMO. Odbierz dostęp na 3 miesiące do CANAL+ w promocji STS dla nowych klientów z kodem GOALPLUS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Zimą 2025 roku został sprzedany do Brondby za ok. 2,5 mln euro. W Danii nie idzie mu najlepiej, o czym najlepiej świadczą jego liczby. W 14 spotkaniach ani razu nie wpisał się na listę strzelców. Nie zanotował także żadnej asysty. Transfer do Polski mógłby mu pomóc wrócić do optymalnej formy. Nie będzie to jednak proste, ponieważ z informacji serwisu Tipsbladet wynika, że zapytanie Jagiellonii zostało odrzucone przez klub z Kopenhagi. Powodem miał być fakt, że Duma Podlasia była w stanie zapłacić połowę tego, co oczekuje Brondby.

Konkretne kwoty nie zostały podane, ale można się domyślać, że Duńczycy chcieliby odzyskać zdecydowaną część inwestycji.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości