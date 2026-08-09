Endrick rozchwytywany. Giganci Premier League mają go na radarach

Endrick będzie miał problem z regularną grą w przyszłym sezonie, dlatego rozważa odejście z Realu Madryt. Giganci Premier League przyglądają się jego sytuacji. Królewscy są gotowi oddać go na wypożyczenie.

fot. SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Endrick

Endrick myśli o odejściu. Wielkie kluby w grze

Endrick spędził ostatnie pół roku na wypożyczeniu w Olympique Lyon. We Francji spisywał się fantastycznie, co zaowocowało powołaniem na mistrzostwa świata. Wydawało się więc, że po powrocie do Realu Madryt będzie w stanie powalczyć o miejsce w składzie. Jose Mourinho dał mu jednak do zrozumienia, że o regularną grę łatwo nie będzie. Królewscy sprowadzili Yana Diomande i Carlosa Espiego, a nową umowę podpisał Vinicius Junior. Na wypożyczenie trafił już Franco Mastantuono – Endrick może podzielić jego losy.

Brazylijczyk sam myśli o zmianie otoczenia. Uważa, że prezentuje wystarczający poziom, by grać w czołowym europejskim klubie. Preferowanym kierunkiem jego ewentualnej przeprowadzki jest oczywiście Premier League. O jego sytuacji dobrze wiedzą krajowi giganci, którzy przyglądają się temu, co postanowi Real Madryt.

Hiszpanie preferują wypożyczenie bez opcji wykupu. Trudno jednak wyobrazić sobie, aby takie kluby, jak Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal czy Chelsea zgodzili się na ogrywanie Realowi piłkarza bez szans na transfer definitywny. Na dzisiaj trudno przesądzać, jak ta sprawa się zakończy, natomiast sam Endrick jest chętny, aby wylądować w nowym zespole.