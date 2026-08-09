Lech Poznań przekłada mecz w Ekstraklasie. Jest komunikat

Lech Poznań nie zagra z Wisłą Płock w pierwotnym terminie. Ekstraklasa poinformowała, że na wniosek mistrza Polski mecz 4. kolejki został przełożony.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Mikael Ishak

Lech przekłada mecz z Wisłą Płock

Lech Poznań zainaugurował ten sezon już w połowie lipca, kiedy to ograł Górnika Zabrze w Superpucharze Polski. Następnie rozegrał dwumecz eliminacji Ligi Mistrzów z Aarhus, w międzyczasie mierząc się też w rozgrywkach Ekstraklasy. Terminarz Kolejorza od kilku tygodni jest bardzo napięty, dlatego klub postanowił zawnioskować o przełożenie meczu 4. kolejki Ekstraklasy. Departament Logistyki Rozgrywek przychylił się do tej prośby.

Mecz Lecha Poznań z Wisłą Płock nie odbędzie się więc w pierwotnym terminie, który był ustalony na 16 sierpnia. Nowy termin zostanie ogłoszony dopiero po spotkaniach polskich drużyn w europejskich pucharach. Kolejorz może więc w pełni skupić się na rewanżowym starciu z KI Klaksvik, a do gry wróci dopiero w kolejnej rundzie eliminacji europejskich pucharów.

„Departament Logistyki Rozgrywek na wniosek Lecha Poznań przełożył mecz 4. kolejki PKO BP Ekstraklasy z Wisłą Płock, który był zaplanowany na 16 sierpnia. Nowy termin spotkania wyznaczony zostanie po zakończeniu eliminacji europejskich pucharów. W sezonie 2026/2027, podobnie jak w poprzednich rozgrywkach, nasi pucharowi reprezentanci mają możliwość przełożenia dwóch meczów ligowych w trakcie trwania eliminacji (w tym jednego między spotkaniami w fazie play-off)” – czytamy w oficjalnym komunikacie.