Brighton proponuje 30 mln funtów za piłkarza, który grał w Ekstraklasie

Brighton & Hove Albion złożyło ofertę za byłego piłkarza PKO BP Ekstraklasy, The Athletic podaje, że celem Mew jest ściągnięcie Luki Vuskovicia. Chorwat w przeszłości grał w Radomiaku Radom.

Simon Dack / Telephoto Images / Alamy Na zdjęciu: Fabian Hurzeler

Luka Vusković przed wielkim transferem?! Brighton oferuje grube miliony

Luka Vusković pojechał z reprezentacją Chorwacji na Mistrzostwa Świata 2026. Po zakończeniu turnieju środkowy obrońca dołączy do Tottenhamu, z którego był wypożyczony do HSV Hamburg. Długo w Londynie może nie zabawić, ponieważ pojawiły się informacje, że Koguty otrzymały za niego ofertę. Co ciekawe, piłkarz poważnie rozważa przenosiny do innego klubu.

Z informacji The Athletic dowiadujemy się, że chodzi o Brighton & Hove Albion. Popularne „Mewy” proponują aż 30 milionów funtów za nastoletniego stopera. Vusković jest przekonany, że miałby tam więcej szans na regularną grę niż w barwach Tottenhamu.

Na ten moment Spurs nie udzielili odpowiedzi. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że Chorwat jest wyceniany na 60 mln euro, trudno spodziewać się, żeby zadowolili się jedynie połowę sumy wartości zawodnika. Wszystko rozstrzygnie się po mundialu.

Co ciekawe, w przeszłości Vusković grał w Ekstraklasie. Rundę wiosenną sezonu 2023/2024 spędził na wypożyczeniu w barwach Radomiaka Radom. W polskiej lidze rozegrał 14 spotkań, w których strzelił 3 bramki. Jest wychowankiem Hajduka Split, a w międzyczasie bronił jeszcze barw belgijskiego KVC Westerlo. W minionym sezonie dla HSV Hamburg wystąpił w 30 meczach, zdobywając 6 goli.