Lewandowski legendą FC Barcelony! Co za wyróżnienie

21:49, 9. sierpnia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Robert Lewandowski został uznany przez FC Barcelonę za legendę klubu. Na oficjalnej stronie znalazł się w zakładce legendarnych zawodników. W tym zaszczytnym gronie są m.in. Leo Messi, Xavi, Andres Iniesta, Carles Puyol, Ronaldo czy Ronaldinho.

Robert Lewandowski
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ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski wśród największych legend FC Barcelony

Robert Lewandowski to najlepszy polski piłkarz w historii. W trakcie swojej bogatej kariery reprezentował Znicz Pruszków, Lech Poznań, Borussię Dortmund i Bayern Monachium. W 2022 roku trafił do FC Barcelony, gdzie spędził kolejne cztery lata. Pobyt w Katalonii był dla niego niezwykle udany. W ciągu czterech sezonów aż trzy razy wygrywał mistrzostwo Hiszpanii i raz był królem strzelców La Liga.

Łącznie w barwach Blaugrany strzelił aż 120 bramek w 193 meczach. W klasyfikacji strzelców wszechczasów klubu zajmuje 14. miejsce. Na Spotify Camp Nou trafił w trudnym okresie dla klubu, jednocześnie stając się twarzą najnowszych sukcesów i powrotu na szczyt.

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Nic więc dziwnego, że FC Barcelona doceniła go w najlepszy możliwy sposób. Od teraz Lewandowski jest pełnoprawną legendą klubu. Na oficjalnej stronie znalazł się w zakładce największych legend, jakie grały w barwach Dumy Katalonii. Obok niego znaleźli się m.in. Leo Messi, Andres Iniesta, Xavi, Carles Puyol, Ronaldinho czy Ronaldo Nazario.

– Lewandowski jest jednym z najlepszych napastników w historii światowego futbolu. Obdarzony niezwykłym instynktem strzeleckim, posiada szeroki wachlarz umiejętności, które sprawiają, że zdobywanie bramek przychodzi mu z łatwością. Nie ogranicza się jednak wyłącznie do gry w polu karnym. Jest również znany z tego, że pomaga w konstruowaniu akcji i asystuje swoim kolegom z drużyny – opisała FC Barcelona profil Roberta Lewandowskiego.

Po odejściu z FC Barcelony zdecydował się opuścić Europę. Jak sam przyznał w jednym z wywiadów, nie wyobrażał sobie gry przeciwko Blaugranie. Podpisał więc dwuletni kontrakt z Chicago Fire, które występuje w amerykańskiej lidze MLS.

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