Manchester City wycenił napastnika. Dla Barcelony to opcja awaryjna

18:52, 9. sierpnia 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Caught Offside

Manchester City wycenia Omara Marmousha na 60-65 milionów euro. Egipcjanin to jedna z opcji dla Barcelony do zastąpienia Roberta Lewandowskiego.

Omar Marmoush
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fot. Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Omar Marmoush

Marmoush na celowniku wielu klubów. Tyle chce Man City

Manchester City nie wiąże przyszłości z Omarem Marmoushem, który wyraźnie przegrał rywalizację z Erlingiem Haalandem. W minionym sezonie często przesiadywał na ławce rezerwowych, a gdy przebywał na murawie, to przede wszystkim jako partner Norwega, a nie jego zastępca. Enzo Maresca nie jest w stanie obiecać mu regularnej gry, dlatego Obywatele są skłonii go sprzedać, o ile wpłynie za niego atrakcyjna oferta. Egipcjanin znajduje się na liście życzeń Newcastle United.

Na dzisiaj za Marmousha nie ma konkretnych propozycji. Newcastle bada temat i zna wycenę Manchesteru City, która wynosi 60-65 milionów euro. To kwota, która pozwoli na jego transfer. Sroki nie są jego jedynym potencjalnym pracodawcą, bowiem o tym ruchu myślą też w Tottenhamie oraz Barcelonie.

Katalończycy skupiają się jeszcze na transferze Juliana Alvareza, ale w razie niepowodzenia Marmoush uchodzi za jedną z alternatyw. Problemem może być kwota, bowiem Barcelona wydała już duże pieniądze na Anthony’ego Gordona i Karima Adeyemiego, a do tego walczy o Rodriego, za którego też musi sporo wyłożyć.

Marmoush trafił do Manchesteru City po znakomitym okresie w Eintrachcie Frankfurt. Po przenosinach do Premier League nie radzi sobie już tak dobrze, stąd prawdopodobne rozstanie.

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