PSG wreszcie sfinalizowało ten transfer. Wzmocnienie za 10 mln euro

Lucas Digne przenosi się z Aston Villi do PSG. O tym transferze było głośno jeszcze podczas mundialu. Teraz paryżanie sfinalizowali i ogłosili wzmocnienie do defensywy.

fot. Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Lucas Digne

Digne znów w Paryżu. Powrót po latach

Paris Saint-Germain pracowało nad tym transferem jeszcze podczas mistrzostw świata. W celu zabezpieczenia defensywy i odciążenia Nuno Mendesa zwrócono się w kierunku Lucasa Digne’a, który na mundialu wywalczył miejsce w składzie reprezentacji Francji. Po latach lewy obrońca wraca na Parc des Princes i znów będzie grał dla krajowego hegemona.

W niedzielę transfer został oficjalnie potwierdzony. Digne związał się z PSG kontraktem do czerwca 2029 roku. Aston Villa na jego sprzedaży zarobiła około dziesięciu milionów euro – paryżanie postanowili aktywować klauzulę wykupu.

Digne wraca do tego klubu po dziesięciu latach. W 2015 roku trafił na wypożyczenie do AS Romy, a rok później wykupiła go Barcelona. Najlepiej poradził sobie natomiast na Wyspach Brytyjskich, gdzie grał od od 2018 roku – najpierw w barwach Evertonu, a następnie właśnie Aston Villi. Na poziomie Premier League zanotował w sumie 253 występy.

Le Paris Saint-Germain est heureux d'annoncer le retour de Lucas Digne. Le défenseur international français s'engage avec le Club de la capitale jusqu’en 2029. Il portera le numéro 12.



➡️ https://t.co/iKQsepH7mZ pic.twitter.com/i5D6PHbmhO — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 9, 2026

Oczywiście o miejsce w składzie PSG łatwo mu nie będzie, bowiem numerem jeden na jego pozycji jest Mendes. Luis Enrique przyzwyczaił jednak do tego, że sprawiedliwie zarządza minutami w zespole, a największe gwiazdy szykuje przede wszystkim do kluczowych zmaganiach w Lidze Mistrzów.