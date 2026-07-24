Klopp rozpoczął rewolucję w reprezentacji Niemiec. Nowa rola gwiazdora

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Juergen Klopp

Jurgen Klopp nie widzi Kimmicha na prawej stronie defensywy

Reprezentacja Niemiec podczas ostatnich mistrzostw świata odpadł już w 1/16 finału z Paragwajem. Julian Nagelsmann znajdował się pod ogromną presją po nieudanym turnieju i zdecydował się podać do dymisji. W piątek Niemiecki Związek Piłki Nożnej (DFB) oficjalnie potwierdził, że nowym selekcjonerem został Jurgen Klopp. Dla byłego szkoleniowca Liverpoolu będzie to powrót do pracy na ławce trenerskiej po okresie spędzonym w strukturach Red Bulla.

Klopp podpisał kontrakt obowiązujący do zakończenia mistrzostw świata w 2030 roku. W pracy z reprezentacją pomagać mu będą znane nazwiska. W sztabie szkoleniowym znajdą się między innymi Peter Krawietz, Pep Lijnders oraz Sven Bender. Pierwsze powołania Klopp ogłosi we wrześniu, a jego debiut przypadnie na spotkanie Ligi Narodów przeciwko Holandii, które odbędzie się 24 września w Amsterdamie. Kilka dni później Niemcy zagrają pierwszy mecz u siebie, a rywalem będzie Grecja.

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Według informacji „Sky Sport”, jednym z pierwszych tematów, którymi zajmie się Klopp, będzie przebudowa prawej strony defensywy. Selekcjoner nie zamierza dalej korzystać z Joshuy Kimmicha jako podstawowego prawego obrońcy i chce znaleźć zawodnika o innym profilu.

Doświadczony zawodnik występował na prawej stronie defensywy między innymi podczas wielkich turniejów, jednak w ostatnich sezonach zdecydowanie częściej grał w środku pola w barwach Bayernu Monachium. Klopp uważa, że boczni obrońcy mają ogromne znaczenie w nowoczesnym futbolu. Podczas swojej pracy w Liverpoolu trener potrafił maksymalnie wykorzystać potencjał z Trenta Alexandra-Arnolda czy Andy’ego Robertsona. – Mam pomysły, ale jeszcze z nikim nie rozmawiałem – powiedział krótko Klopp.