Pogoń Szczecin – Legia Warszawa: typy, kursy, zapowiedź (24.07.2026)

Pogoń Szczecin – Legia Warszawa: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. Przed nami hitowe starcie w ramach 1. kolejki polskiej ligi. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim w Szczecinie już w ten piątek, czyli 24 lipca, o godzinie 20:30.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Benjamin Mendy

Pogoń Szczecin Legia Warszawa Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 lipca 2026 10:05

Pogoń Szczecin – Legia Warszawa, typy i przewidywania

Nowy sezon PKO BP Ekstraklasy rusza na dobre, a już w 1. kolejce kibiców czeka bardzo ciekawy pojedynek. Pogoń Szczecin podejmie na własnym obiekcie Legię Warszawa. Obie drużyny przystąpią do rozgrywek po kilku interesujących ruchach transferowych – szeregi ekipy Portowców zasilił między innymi Jean-Pierre Nsame, natomiast do stołecznego klubu trafił chociażby Łukasz Zjawiński.

Wszystko wskazuje na to, że inauguracja kampanii 2026/2027 dostarczy wielu emocji i będzie znakomitym otwarciem ligowych zmagań. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim w Szczecinie już w ten piątek, czyli 24 lipca, o godzinie 20:30.

Moim zdaniem to spotkanie zakończy się podziałem punktów. Oba zespoły dysponują porównywalnym potencjałem, dlatego typuję remis po wyrównanym oraz emocjonującym meczu. Mój typ: remis.

Ernest STS 3.35 Remis Odwiedź STS

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Pogoń Szczecin – Legia Warszawa, sytuacja kadrowa

W meczu Pogoni Szczecin z Legią Warszawa ekipa gospodarzy będzie musiała poradzić sobie bez Rajmunda Molnara i Jose Pozo, którzy nie będą do dyspozycji sztabu szkoleniowego. W zespole gości również nie brakuje problemów kadrowych – w spotkaniu nie należy spodziewać się występu Antonio Colaka oraz Petara Stojanovicia. Obie drużyny przystąpią więc do rywalizacji z osłabieniami.

Pogoń Szczecin – Legia Warszawa, ostatnie wyniki

Oba zespoły w ostatnich tygodniach szlifowały formę w meczach towarzyskich przed startem PKO BP Ekstraklasy. Pogoń Szczecin nie zaliczyła udanej końcówki okresu przygotowawczego, przegrywając 0:1 ze Sturmem Graz oraz 0:4 z Fenerbahce Stambuł. Legia Warszawa zanotowała natomiast mieszane wyniki – co prawda uległa Arisowi Limassol 0:2, ale za to pokonała Pogoń Grodzisk Mazowiecki 2:1.

Pogoń Szczecin – Legia Warszawa, historia

W ostatnich latach bezpośrednia rywalizacja Pogoni Szczecin z Legią Warszawa częściej układa się po myśli stołecznego zespołu. Pięć poprzednich spotkań tych klubów przyniosło bowiem aż trzy zwycięstwa drużyny Wojskowych, tylko jedną wygraną ekipy Portowców oraz jeden remis, co pokazuje zdecydowaną przewagę Legii nad Pogonią w konfrontacjach wymienionych zespołów.

Pogoń Szczecin – Legia Warszawa, kursy bukmacherskie

Według obliczeń bukmacherów nieznacznym faworytem piątkowego pojedynku są goście, którzy przynajmniej na papierze dysponują lepszym składem od gospodarzy. Kurs na wygraną Pogoni Szczecin wynosi około 2.85, typ na zwycięstwo Legii Warszawa to mniej więcej 2.55, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.35. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS, to podczas jego zakładania podaj kod bonusowy GOAL, dzięki czemu będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 złotych.

Pogoń Szczecin Legia Warszawa Kursy nie są obecnie dostępne. Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 lipca 2026 10:05

Pogoń Szczecin – Legia Warszawa, przewidywane składy

Pogoń: Cojocaru – Wahlqvist, Keramitsis, Szalai, Mendy – Agger, Ulvestad, Biegański, Mukairu – Cuić, Ława

Legia: Hindrich, Piątkowski, Augustyniak, Deziel – Chodyna, Kapustka, Szymański, Vinagre – Żewłakow, Rajović, Adamski

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Pogoń Szczecin – Legia Warszawa, transmisja meczu

Pojedynek między Pogonią Szczecin a Legią Warszawa będzie transmitowany zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i internecie. Mecz w ramach 1. kolejki PKO BP Ekstraklasy możesz obejrzeć na kanałach telewizyjnych CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K, w serwisie streamingowym CANAL+ online, a także na youtube’owym kanale CANAL+ Sport. Zawody skomentują Piotr Glamowski i Adam Szała. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim w Szczecinie już w ten piątek, czyli 24 lipca, o godzinie 20:30.

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