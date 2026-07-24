Adrian Benedyczak blisko nowego klubu. Na stole 5 mln euro

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Adrian Benedyczak

Kasimpasa ściągnie Adriana Benedyczaka z Parmy

Adrian Benedyczak wkrótce na stałe rozstanie się z Parmą Calcio. Polski napastnik, który w drugiej części poprzedniego sezonu występował na wypożyczeniu w tureckiej Kasimpasy, przekonał do siebie władze klubu. Wszystko wskazuje na to, że pozostanie w Turcji na dłużej.

Gianluca Di Marzio przekazał, że Parma osiągnęła porozumienie w sprawie sprzedaży 25-letniego zawodnika. Transfer ma zostać sfinalizowany w najbliższym czasie, a Benedyczak podpisze z tureckim klubem czteroletni kontrakt.

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Według najnowszych informacji, transfer napastnika ma opiewać na kwotę w granicach 4-5 milionów euro. Dla Parmy będzie to okazja do odzyskania części środków zainwestowanych w Benedyczaka, który przez ostatnie lata był ważną częścią zespołu.

Benedyczak świetnie odnalazł się w tureckiej lidze. W 14 spotkaniach zdobył 10 bramek oraz zanotował jedną asystę. Tak znakomite statystyki sprawiły, że klub zdecydował się rozpocząć rozmowy w sprawie jego definitywnego wykupu.

Przypomnijmy, że 25-latek do Parmy trafił w 2021 roku z Pogoni Szczecin. Szczególnie udany był dla niego sezon 2023/2024, kiedy odegrał istotną rolę w wywalczeniu awansu do Serie A. Ostatecznie na poziomie Serie A Benedyczak rozegrał 23 spotkania, w których zdobył jedną bramkę.