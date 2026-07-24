Wielka kasa dla Leao. Gigant zaoferował Milanowi 50 mln euro

Rafael Leao otrzymał bardzo atrakcyjną ofertę kontraktu. Na bardzo dobrą propozycję liczyć może również AC Milan. Jak donosi La Gazzetta dello Sport, Fenerbahce oferuje aż 50 mln euro.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Rafael Leao

Fenerbahce wykłada 50 mln euro. Leao obsypany złotem

Rafael Leao po siedmiu latach w Mediolanie zdecydował, że najwyższy czas poszukać nowych wyzwań. Po zakończeniu sezonu 2025/2026 ogłosił publicznie, że zamierza opuścić AC Milan. Do tej pory nie dostawał żadnych ofert, co było spowodowane udziałem w Mistrzostwach Świata. Obecnie sytuacja uległa zmianie, a Portugalczyk ma na stole propozycje bardzo lukratywnego kontraktu.

Z doniesień La Gazzetta dello Sport wynika, że marzy o nim Fenerbahce, czyli turecki gigant. Ekipa ze Stambułu jest gotowa praktycznie obsypać go workiem z pieniędzmi. Podstawowe wynagrodzenie ma wynosić 8 milionów euro rocznie. Do tego trzeba wliczyć szereg premii. Za rozegraniu 20 meczów dostanie 1,5 mln euro, a tyle samo może jeszcze zainkasować, jeśli strzeli 15 goli. Dodatkowo za wygranie ligi czeka na niego bonus w wysokości miliona euro. Łącznie za jeden sezon może zgarnąć na czysto aż 12 milionów euro.

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Na pokaźną sumę może liczyć również AC Milan. Włoskie media przekonują, że oferta ze Stambułu wynosi 50 milionów euro. Jest to więc mniej więcej tyle, ile Mediolańczycy oczekiwali za swojego piłkarza. Leao w barwach 20-krotnego mistrza Włoch rozegrał 291 meczów, w których strzelił 80 bramek i zaliczył 65 asyst. W sezonie 2021/2022 był mistrzem kraju oraz najlepszym piłkarzem Serie A.