Widzew bierze piłkarza z Bundesligi. Vuković z nim rozmawiał

10:50, 24. lipca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Kanał Sportowy

Widzew Łódź potrzebuje awaryjnie prawego obrońcy. Rafał Gikiewicz w Kanale Sportowym ujawnił, że do zespołu może dołączyć Jusuf Gazibegović z FC Koeln. Aleksandar Vuković rozmawiał z piłkarzem.

Aleksandar Vuković
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BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Aleksandar Vuković

Gazibegović blisko transferu do Widzewa Łódź

Widzew Łódź przed startem sezonu stracił podstawowego piłkarza wyjściowego składu. Poważnej kontuzji doznał Carlos Isaac, który nie będzie dostępny przez kilka miesięcy. Z tego powodu pion sportowy musi awaryjnie sprowadzić następcę hiszpańskiego zawodnika.

W kręgu zainteresowań znalazł się Jusuf Gazibegović, o czym poinformował Rafał Gikiewicz w Kanale Sportowym. Austriacki obrońca ma wolną rękę w poszukiwaniu nowego klubu, ponieważ nie znajduje się w planach FC Koeln. Rozmowę z piłkarzem odbył już Aleksandar Vuković. Pozostała jedynie kwestia dogadania się ws. warunków kontraktu.

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Prawy obrońca Jusuf Gazibegović z FC Koeln. Trener Vuković odbył z nim już rozmowę telefoniczną. W FC Koeln ma wolną rękę w poszukiwaniu klubu, bo on i Rondić nie są brani pod uwagę. Wygląda na to, że jeżeli Widzew się z nim dogada, to będzie miał nowego prawego obrońcę – ujawnił Rafał Gikiewicz w Kanale Sportowym.

Gazibegović to 26-letni reprezentant Bośnii i Hercegowiny. W drużynie narodowej wystąpił 23 razy, ale ostatni raz we wrześniu tamtego roku. Z FC Koeln jest związany od stycznia 2025 roku, gdy dołączył do zespołu z Bundesligi za 2 mln euro ze Sturmu Graz. Jest wychowankiem akademii RB Salzburg. Na poziomie Bundesligi wystąpił tylko w jednym meczu.

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