Szanse polskich klubów na fazę ligową europejskich pucharów. Świetne wieści dla Lecha

Lech Poznań, Górnik Zabrze, Jagiellonia Białystok, Raków Częstochowa i GKS Katowice walczą o awans do europejskich pucharów na jesień. Piotr Klimek wyliczył szanse polskich klubów na grę w fazie ligowej.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Lech Poznań ma aż 43,5% szans na awans do Ligi Mistrzów

Pięć klubów PKO BP Ekstraklasy reprezentuje Polskę na arenie europejskiej. W ostatnich latach kibice przyzwyczaili się, że mamy swoich przedstawicieli w Lidze Konferencji, a od święta również w Lidze Europy. Tym razem są bardzo duże szanse na to, że będziemy oglądać mistrza kraju w najważniejszych rozgrywkach pod egidą UEFA. Lech Poznań może powtórzyć sukces Legii Warszawa z 2016 roku.

Minęło dziesięć lat, odkąd Legia zagrała w fazie grupowej Ligi Mistrzów z Realem Madryt, Borussią Dortmund i Sportingiem CP. Co więcej, zajęli wtedy 3. miejsce w grupie, więc na wiosnę grali w fazie pucharowej Ligi Europy. Z najnowszych wyliczeń, jakich dokonał Piotr Klimek, wynika, że duże szanse na awans do fazy ligowej Ligi Mistrzów ma Lech Poznań. Wynoszą one aż 43,5 procent. Nieco więcej, bo 46,7% szans Kolejorz ma na grę w fazie ligowej Ligi Europy. Tylko 9,8% sugeruje, że zagrają ponownie w Lidze Konferencji.

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W przypadku Górnika Zabrze największe szanse są na to, że wystąpią w Lidze Europy (31,9%). Jagiellonia Białystok według wyliczeń ma największe szanse na grę w Lidze Konferencji (51,3%). Szanse Rakowa Częstochowa oraz GKS-u Katowice na fazę ligową Ligi Konferencji wynoszą kolejno 39,7% oraz 9,5%.

Szanse polskich klubów na fazę ligową europejskich pucharów:

Lech Poznań:

Liga Mistrzów – 43,5%

Liga Europy – 46,7%

Liga Konferencji – 9,8%

Górnik Zabrze:

Liga Mistrzów – 0,8%

Liga Europy – 31,9%

Liga Konferencji – 31%

Jagiellonia Białystok:

Liga Europy – 27,1%

Liga Konferencji – 51,3%

Raków Częstochowa:

Liga Konferencji – 39,7%

GKS Katowice: