Man City idzie po wielki transfer. Na stole 90 mln euro

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Ayyoub Bouaddi łączony z Manchesterem City

Manchester City pracuje nad kolejnym głośnym wzmocnieniem. Obecnie wicemistrzowie Anglii skupili swoją uwagę na jednym z największych talentów występujących w Ligue 1. Jak informuje Nicolo Schira, priorytetowym celem ekipy prowadzonej przez Enzo Mareskę jest pomocnik Ayyoub Bouaddi z Lille.

18-letni reprezentant Maroka ma za sobą znakomity sezon w barwach Lille. Jego notowania dodatkowo wzrosły po udanym występie na mistrzostwach świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Pomocnik imponował spokojem w rozegraniu oraz dojrzałością, która nie jest często spotykana u zawodników w jego wieku.

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Okazuje się, że Manchester City osiągnął już wstępne porozumienie z piłkarzem w sprawie warunków indywidualnego kontraktu, który miałby obowiązywać do czerwca 2031 roku. Do pełnego sfinalizowania transferu konieczne pozostaje jednak porozumienie z Lille, które nie zamierza łatwo rozstawać się ze swoim największym talentem.

Jak podaje Schira, angielski gigant przygotowuje ofertę opiewającą na 90 milionów euro. Kwota robi ogromne wrażenie, jednak może okazać się niewystarczająca. Francuski klub ma świadomość ogromnego zainteresowania Bouaddim ze strony innych zespołów i liczy, że rywalizacja o podpis zawodnika jeszcze bardziej podbije jego cenę. Marokańczyk znajduje się także na liście życzeń PSG.

Włodarze Man City są przekonani, że Bouaddi jest gotowy na grę na najwyższym poziomie. Maresca widzi go jako piłkarza, który od razu może rywalizować o miejsce w pierwszym składzie. Takie podejście ma być jednym z argumentów, który przekonał zawodnika do projektu przedstawionego przez klub z Etihad Stadium.