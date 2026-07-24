PKO BP Ekstraklasa przed sezonem 2026/2027 przyciągnęła wielu piłkarzy z ciekawym CV, ale tylko nieliczni od pierwszego dnia będą dźwigać największą presję. Wybraliśmy łącznie 14 transferów, z którymi kibice i kluby wiążą największe nadzieje na sukces.

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Tomasz Karczewski / Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Karol Świderski, Patrik Hellebrand i Elie Youan

Nie wszystkie transfery wywołały równie duży medialny szum, ale właśnie te nazwiska mogą najmocniej wpłynąć na losy sezonu 2026/2027. Sprawdź, którzy piłkarze trafili do grona 14 zawodników z największymi oczekiwaniami

Tego lata do PKO BP Ekstraklasy trafili reprezentanci Polski, doświadczeni ligowcy i zawodnicy z zagranicznych klubów. Goal.pl wybrał tych, od których kibice i trenerzy mogą wymagać najwięcej już od pierwszej kolejki

To nie jest ranking od najlepszego do najsłabszego transferu. Kolejność ma charakter alfabetyczny, a zestawienie pokazuje piłkarzy, którzy mogą stać się twarzami sezonu PKO BP Ekstraklasy 2026/2027

TOP 14 transferów PKO BP Ekstraklasy

PKO BP Ekstraklasa tradycyjnie była jednym z najaktywniejszych rynków transferowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Do klubów trafili doświadczeni reprezentanci swoich krajów, piłkarze z mocnych lig oraz zawodnicy, którzy mają zrobić kolejny krok w karierze.

Przygotowaliśmy zatem zestawienie 14 transferów, które już dzisiaj wzbudzają największe emocje. Kolejność zawodników jest wyłącznie alfabetyczna i nie stanowi rankingu jakości. Tymczasem celem zestawienia jest wskazanie piłkarzy, na których barkach w sezonie 2026/2027 mogą spoczywać największe oczekiwania. Wyceny zawodników podano w oparciu o dane z portalu Transfermarkt.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Dominik Baumgartner (Wolfsberger AC → Cracovia

*Wycena: wolny transfer

Cracovia od dłuższego czasu szukała defensora, który będzie nie tylko skuteczny w pojedynkach, ale również zapewni spokój przy rozegraniu. Baumgartner przyjeżdża z ligi austriackiej jako piłkarz gotowy do natychmiastowego wejścia do wyjściowej jedenastki. W związku z tym przedstawiciele Pasów liczą, że stanie się liderem całego bloku obronnego.

Bartosz Bereszyński (Palermo FC → Motor Lublin)

*Wycena: wolny transfer

To jeden z najbardziej medialnych transferów całego lata. Wielokrotny reprezentant Polski ma być nie tylko wzmocnieniem prawej strony boiska, ale także twarzą ambitnego projektu klubu. Od doświadczenia Bereszyńskiego wiele będzie zależało w walce o spokojny sezon wykonaniu Motoru.

Zobacz też:

Tobias Christensen (FC Rapid 1923 → Wieczysta Kraków)

*Wycena: 700 tys. euro

Wieczysta nie ukrywa swoich ambicji, a nowy ofensywny pomocnik doskonale wpisuje się w ten projekt. Kreatywny piłkarz ma być piłkarzem, który będzie dyktował tempo gry i odpowiadał za tworzenie przewagi w ofensywie. Christensen trafił do beniaminka PKO BP Ekstraklasy z Rapidu. Wcześniej występował między innymi w takich ekipach jak: Videoton czy Valarenga.

Doświadczenie kontra młodość. Dwa różne kierunki budowy drużyn

Patrik Hellebrand (Górnik Zabrze → Korona Kielce)

*Wycena: 1,7 mln euro

Korona wykonała bardzo odważny ruch. Czeski zawodnik należy do grona najbardziej jakościowych środkowych pomocników w lidze i ma stać się sercem zespołu Jacka Zielińskiego. Jeśli utrzyma formę z poprzednich sezonów, może okazać się jednym z transferów roku. Fakt, że Korona wyłożyła na transakcję z udziałem Hellebranda grubo ponad milion euro sprawia, że oczekiwania względem zawodnika będą ogromne.

Ahoj, Koroniarze! 🇨🇿👋



Mamy dla Was radosną nowinę – Patrik Hellebrand nowym piłkarzem Korony Kielce! 🆕🟡🔴



Czeski pomocnik podpisał z naszym Klubem kontrakt do 30 czerwca 2029 roku z opcją przedłużenia o kolejnych 12 miesięcy ✍️



Patrik, witamy w złocisto-krwistych szeregach… pic.twitter.com/zUF3620zqd — Korona Kielce (@Korona_Kielce) June 16, 2026

Kamil Jakubczyk (Arka Gdynia → Korona Kielce)

*Wycena: 1 mln euro

Młodość połączona z dużym potencjałem. Korona wierzy, że Jakubczyk wykona kolejny krok właśnie w szeregach Złocisto-krwistych i stanie się jednym z najbardziej rozwojowych piłkarzy całych rozgrywek. Klub z Kielc wygrał rywalizację o podpis piłkarza pod kontraktem między innymi z Widzewem Łódź.

Oliwier Kwiatkowski (Polonia Bytom → Raków Częstochowa)

*Wycena: 400 tys. euro

Raków od lat słynie z wyławiania piłkarzy, którzy błyskawicznie podnoszą swoją wartość. Kwiatkowski trafia do klubu z jasno określonym planem rozwoju i może być kolejnym zawodnikiem, którego nazwisko za kilka miesięcy będzie znacznie głośniejsze.

Jean-Pierre Nsame (Legia Warszawa → Pogoń Szczecin)

*Wycena: wolny transfer

Pogoń zyskała napastnika, którego CV budzi respekt. Kameruńczyk ma za sobą lata regularnego zdobywania bramek i właśnie tego oczekują od niego kibice Portowców. Jeśli szybko odzyska skuteczność, może należeć do czołowych snajperów ligi.

Jean-Pierre Nsame został nowym piłkarzem Pogoni Szczecin! 🔵🔴



Kameruński napastnik związał się z naszym klubem roczną umową, z opcją jej przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy.



Szczegóły 👉 https://t.co/6JIRyUcUmt



Witamy na pokładzie! 🤝 pic.twitter.com/eJdSGbHIFi — Pogoń Szczecin (@PogonSzczecin) June 23, 2026

Erik Prekop (Slavia Praga → Górnik Zabrze)

*Wycena: 1 mln euro

Górnik postawił na piłkarza znajdującego się w najlepszym wieku do grania. Prekop ma być ważnym elementem ofensywy Zabrzan i zawodnikiem, który wniesie jakość zarówno pod względem pressingu, jak i finalizacji akcji. W poprzedniej kampanii wystąpił łącznie w 35 meczach, notując w nich pięć trafień i trzy asysty.

Gwiazdy wracają do Polski

Karol Świderski (Panathinaikos → Widzew Łódź)

*Wycena: 1 mln euro

Jeden z największych hitów letniego okna transferowego. Reprezentant Polski wraca do ligi polskiej z ogromnym bagażem doświadczeń z MLS, Serie A i ligi greckiej. W Łodzi nikt nie ukrywa, że Świderski ma zrobić różnicę od pierwszego meczu i poprowadzić Widzew do walki o czołówkę tabeli.

Nowy w szatni! 🫡



Karol Świderski został piłkarzem Widzewa Łódź 🇦🇹



Więcej: https://t.co/BQlIi88CH3 pic.twitter.com/NyEL9yiVkK — Widzew Łódź (@RTS_Widzew_Lodz) June 18, 2026

Grzegorz Tomasiewicz (Piast Gliwice → Śląsk Wrocław)

*Wycena: wolny transfer

Śląsk postawił na sprawdzone rozwiązanie. Tomasiewicz od lat gwarantuje stabilny poziom, dlatego we Wrocławiu ma być jednym z liderów odbudowującego się zespołu. Zawodnik wydaje się jednym najbardziej niedocenianych graczy. 29-letni pomocnik przez ostatnie lata należał jednak do najbardziej regularnych zawodników Piasta Gliwice, imponując pracą w środku pola czy odpowiedzialnością taktyczną. Fani ekipy z Wrocławia mają nadzieję, że Tomasiewicz wniesie do drużyny spokój w rozegraniu i pomoże zespołowi powalczyć o miejsce w górnej części tabeli.

Który transfer PKO BP Ekstraklasy zrobił na Tobie największe wrażenie? Karol Świderski

Terry Yegbe

Elie Youan

Inny zawodnik Karol Świderski

Terry Yegbe

Elie Youan

Inny zawodnik 0 Votes

Bartosz Wolski (Motor Lublin → GKS Katowice)

*Wycena: 100 tys. euro

Nie jest to transfer, który wywołał największy medialny szum, ale właśnie takie ruchy często okazują się jednymi z najbardziej trafionych. Wolski przez ostatnie sezony udowodnił, że potrafi być niezwykle wartościowym zawodnikiem w środku pola, łącząc intensywność z odpowiedzialnością za organizację gry. W GKS-ie Katowice ma wnieść stabilność, doświadczenie i jakość, która może okazać się bezcenna w walce o realizację ambitnych celów. To jeden z tych piłkarzy, od których nie oczekuje się fajerwerków, lecz regularności. Ta nierzadko decyduje o powodzeniu całego sezonu.

Od nich kibice będą wymagać najwięcej

Elie Youan (Hibernian FC → Wisła Kraków)

*Wycena: wolny transfer

Transfer, który wywołał ogromne emocje wśród kibiców Białej Gwiazdy. Francuz ma za sobą występy w lidze szkockiej i dysponuje atutami, których Wiśle brakowało, czyli szybkością, przebojowością i umiejętnością gry jeden na jednego. Jeśli zaaklimatyzuje się w Polsce, może być jedną z największych gwiazd sezonu.

Bonjour, Élie 👊



Élie Youan został nowym zawodnikiem Wisły Kraków. 27-letni francuski skrzydłowy podpisał z Białą Gwiazdą kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2029 roku. Wychowanek FC Nantes ma za sobą występy w barwach FC St. Gallen oraz Hibernian FC, gdzie przez cztery sezony… pic.twitter.com/36KgD7nHip — Wisła Kraków (@WislaKrakowSA) July 10, 2026

Terry Yegbe (FC Metz → Lech Poznań)

*Wycena: 3 mln euro

Najwyżej wyceniany piłkarz w tym zestawieniu. Lech sprowadził zawodnika, który ma nie tylko podnieść poziom defensywy, ale również pomóc Kolejorzowi w rywalizacji na kilku frontach. Tymczasem za taką wyceną idą również ogromne oczekiwania. Ghańczyk już zdążył się popisać kapitalnym golem w barwach mistrza Polski w starciu przeciwko Aarhus GF.

Łukasz Zjawiński (Polonia Warszawa → Legia Warszawa)

*Wycena: wolny transfer

Przejście z Polonii do Legii zawsze wiąże się z dodatkowymi emocjami. Zjawiński otrzymuje największą szansę w swojej karierze i będzie musiał bardzo szybko udowodnić, że jest gotowy na presję towarzyszącą grze w ekipie z ulicy Łazienkowskiej.

Sezon 2026/2027 odpowie na wszystkie pytania

Każdy z wymienionych zawodników trafiał do nowego klubu z inną historią i innymi oczekiwaniami. Jedni mają od razu zostać liderami, inni z kolei mogą dopiero potwierdzić ogromny potencjał. Łączy ich natomiast jedno, że to właśnie na barkach tych piłkarzy spoczywać będzie jedna z największych odpowiedzialności w PKO BP Ekstraklasie w sezonie 2026/2027. Za kilka miesięcy okaże się, którzy z nich udźwigną presję i zapiszą się jednocześnie jako najlepsze transfery roku.