Ruch nie zwalnia. Niebiescy wyciągnęli zawodnika z imponującym CV

10:00, 24. lipca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl / Ruch Chorzów

Ruch Chorzów sięgnął po kolejne wzmocnienie przed nowym sezonem. Niebieskich zasilił Jakub Kristan. To środkowy pomocnik z doświadczeniem w czeskiej ekstraklasie i Lidze Europy.

Jakub Kristan
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fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kristan

Grał w Lidze Europy, zdobył krajowy puchar. Teraz wybrał Ruch Chorzów

Ruch Chorzów oficjalnie potwierdził zakontraktowanie Jakuba Kristana. 23-letni środkowy pomocnik przenosi się do 14-krotnego mistrza Polski jako wolny zawodnik i podpisał umowę obowiązującą do 30 czerwca 2027 roku z opcją przedłużenia o kolejny sezon. Informację przekazało biuro prasowe klubu.

Nowy piłkarz Niebieskich ma za sobą ponad sto występów na dwóch najwyższych poziomach rozgrywkowych w Czechach. W poprzednim sezonie reprezentował barwy MFK Karvina, z którym wywalczył Puchar Czech. Wcześniej występował m.in. w Slavii Praga, Teplicach i Slovacku, a jako nastolatek zadebiutował również w Lidze Europy.

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– Po poprzednim sezonie i wielkim sukcesie, jaki osiągnęliśmy w Karwinie, znalazłem się na takim etapie kariery, w którym chciałem spróbować czegoś nowego. Żyć i grać zagranicą. Gdy otrzymałem propozycję z Chorzowa, byłem pewny, że to będzie właściwa dla mnie decyzja. Trafiam do klubu z wielką historią, ale też dużymi ambicjami, w którym będę w stanie się rozwinąć. Mam nadzieję, że wspólnie będziemy osiągać jak najlepsze wyniki. Rozmawiałem z kilkoma osobami, jak Jehor Cykało czy Dominik Preisler, wszyscy polecali mi przejście do Ruchu. Nie mogę już doczekać się gry na tym stadionie, przed kibicami, którzy należą do najlepszych w Polsce – powiedział Kristan cytowany przez biuro prasowe klubu.

Defensywny pomocnik ma na koncie 62 mecze w czeskiej ekstraklasie oraz 54 spotkania na jej zapleczu. Reprezentował także Czechy w kadrach młodzieżowych od U-16 do U-21. W ekipie z Betclic 1. Ligi będzie występował z numerem 7, zostając szóstym czeskim piłkarzem w historii klubu.

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