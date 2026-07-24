Guardiola podjął decyzję ws. reprezentacji Włoch. Wszystko jasne

13:38, 24. lipca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Fabrizio Romano

Pep Guardiola dostał ofertę pracy z reprezentacją Włoch. Tamtejsza federacja proponowała mu 10 milionów euro rocznie. Jak podaje Fabrizio Romano, były trener Man City odrzucił propozycje.

Pep Guardiola
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Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Pep Guardiola odrzucił ofertę pracy z reprezentacją Włoch

Pep Guardiola to jeden z najlepszych trenerów w historii piłki nożnej. Karierę rozpoczął w 2008 roku, gdy przejął stery w FC Barcelonie. Potem pracował jeszcze w Bayernie Monachium oraz Manchesterze City. Łącznie przez 18 lat zdobył aż 41 tytułów. Wśród najważniejszych są trzy zwycięstwa w Lidze Mistrzów, sześć triumfów w Premier League, trzy w Bundeslidze i trzy w La Liga.

Ostatnim jego klubem był Manchester City, w którym spędził dekadę w latach 2016-2026. Po zakończeniu poprzedniego sezonu zdecydował się ustąpić ze stanowiska mimo ważnego kontraktu. Na ławce trenerskiej zastąpił go były asystent Enzo Maresca.

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Plan hiszpańskiego taktyka zakładał dłuższą przerwę od pracy. Nie powstrzymało to jednak mediów przed łączeniem go z innymi drużynami. Guardiola, choć planował urlop, usiadł do rozmów z włoską federacją, co potwierdził prezes tamtejszego związku.

Reprezentacja Włoch szuka nowego selekcjonera, który wyprowadzi drużynę narodową z kryzysu. Squadra Azzurra nie była obecna na ostatnich trzech mundialach. Ostatni duży sukces osiągnęli w 2021 roku, gdy pod wodzą Roberto Manciniego wygrali EURO.

Guardiola dostał ofertę opiewającą na 10 milionów euro rocznie. Była ona o połowę mniejsza niż oczekiwania szkoleniowca. Z informacji Fabrizio Romano wynika, że Hiszpan podziękował i odrzucił propozycję. Stwierdził, że najbliższy czas jest zarezerwowany dla rodziny.

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