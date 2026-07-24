Borussia Dortmund złożyła ofertę. Skrzydłowy łączony z wicemistrzem Niemiec

09:51, 24. lipca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Sky Sport

Borussia Dortmund chce pozyskać skrzydłowego Saida El Malę z FC Köln. Jak podaje "Sky Sport", wicemistrzowie Niemiec złożyli już ofertę za 19-latka.

Niko Kovac
Obserwuj nas w
dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Niko Kovac

Said El Mala na celowniku Borussii Dortmund

Borussia Dortmund rozpoczęła działania mające na celu sprowadzenie jednego z największych talentów niemieckiej piłki. Klub z Signal Iduna Park chce pozyskać Saida El Malę z FC Koln, który w minionym sezonie stał się jednym z największych objawień 1. Bundesligi.

Jak informuje „Sky Sport”, wicemistrzowie Niemiec złożyli już pierwszą ofertę za skrzydłowego. Propozycja została szybko odrzucona przez władze Kozłów. BVB było gotowe zapłacić za 19-latka łącznie 42 milionów euro. Oferta miała składać się z 26 milionów euro podstawowej kwoty transferu oraz 16 milionów euro zapisanych w bonusach.

Oglądaj EKSTRAKLASĘ w CANAL PLUS ZA DARMO przez 3 miesiące. Skorzystaj z promocji STS z kodem GOALPLUS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Problem polegał jednak na tym, że tylko część dodatkowych płatności była realnie możliwa do osiągnięcia. 8 milionów euro premii uznano za prawdopodobne, natomiast pozostała część bonusów miała być bardzo trudna do aktywowania. Oferta BVB nie zrobiła wrażenia na władzach Kolonii.

Klub z RheinEnergieStadion oczekuje za swoją największą gwiazdę znacznie większej kwoty i wycenia zawodnika na 50 milionów euro. Dyrektorzy FC Koln nie zamierzają łatwo rozstawać się z piłkarzem, który w swoim pierwszym pełnym sezonie na najwyższym poziomie udowodnił, że ma ogromny potencjał.

19-letni skrzydłowy ma za sobą znakomity sezon w barwach Kolonii. W rozgrywkach 1. Bundesligi rozegrał 34 spotkania, w których zdobył 13 bramek oraz zanotował pięć asyst. Co ciekawe, w Kolonii rozpoczęto już działania mające przygotować klub na ewentualne odejście swojej gwiazdy. Na liście życzeń znalazł się między innymi Marcel Reguła z Zagłębia Lubin.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości