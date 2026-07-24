Borussia Dortmund złożyła ofertę. Skrzydłowy łączony z wicemistrzem Niemiec

Borussia Dortmund chce pozyskać skrzydłowego Saida El Malę z FC Köln. Jak podaje "Sky Sport", wicemistrzowie Niemiec złożyli już ofertę za 19-latka.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Niko Kovac

Said El Mala na celowniku Borussii Dortmund

Borussia Dortmund rozpoczęła działania mające na celu sprowadzenie jednego z największych talentów niemieckiej piłki. Klub z Signal Iduna Park chce pozyskać Saida El Malę z FC Koln, który w minionym sezonie stał się jednym z największych objawień 1. Bundesligi.

Jak informuje „Sky Sport”, wicemistrzowie Niemiec złożyli już pierwszą ofertę za skrzydłowego. Propozycja została szybko odrzucona przez władze Kozłów. BVB było gotowe zapłacić za 19-latka łącznie 42 milionów euro. Oferta miała składać się z 26 milionów euro podstawowej kwoty transferu oraz 16 milionów euro zapisanych w bonusach.

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Problem polegał jednak na tym, że tylko część dodatkowych płatności była realnie możliwa do osiągnięcia. 8 milionów euro premii uznano za prawdopodobne, natomiast pozostała część bonusów miała być bardzo trudna do aktywowania. Oferta BVB nie zrobiła wrażenia na władzach Kolonii.

Klub z RheinEnergieStadion oczekuje za swoją największą gwiazdę znacznie większej kwoty i wycenia zawodnika na 50 milionów euro. Dyrektorzy FC Koln nie zamierzają łatwo rozstawać się z piłkarzem, który w swoim pierwszym pełnym sezonie na najwyższym poziomie udowodnił, że ma ogromny potencjał.

19-letni skrzydłowy ma za sobą znakomity sezon w barwach Kolonii. W rozgrywkach 1. Bundesligi rozegrał 34 spotkania, w których zdobył 13 bramek oraz zanotował pięć asyst. Co ciekawe, w Kolonii rozpoczęto już działania mające przygotować klub na ewentualne odejście swojej gwiazdy. Na liście życzeń znalazł się między innymi Marcel Reguła z Zagłębia Lubin.