Chelsea sprzeda zawodnika. Blisko transferu do Serie A

11:56, 24. lipca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Fabrizio Romano

Chelsea jest blisko sprzedaży Trevoha Chalobaha. Como zbliża się do pozyskania środkowego obrońcy - podaje Fabrizio Romano.

Xabi Alonso
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PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Trevoh Chalobah blisko przeprowadzki do Como

Trevoh Chalobah może tego lata rozstać się z Chelsea. Jak informują najnowsze doniesienia, The Blues prowadzą zaawansowane rozmowy z włoskim Como w sprawie transferu angielskiego defensora. Klub z Serie A miał już zdecydowanie poprawić swoją ofertę.

Według informacji przekazywanych przez Fabrizio Romano, Como od kilku tygodni zabiega o pozyskanie Chalobaha. Najnowsza propozycja włoskiego zespołu ma opiewać na 25 milionów euro podstawowej kwoty, a dodatkowe 5 milionów euro w bonusach trafi na konto londynczyków.

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Chelsea wcześniej odrzucała oferty za swojego wychowanka. Nowa propozycja Como jest jednak znacznie bliższa oczekiwaniom londyńskiego klubu, dlatego rozmowy w sprawie transferu nabrały tempa. Sam zawodnik ma być zainteresowany przeprowadzką do Włoch.

Chalobah w Como będzie pracować pod wodzą Cesca Fabregasa. Dodatkowym argumentem dla Anglika jest możliwość gry w Lidze Mistrzów. Obrońca może występować zarówno w ustawieniu z trzema defensorami, jak i w klasycznej formacji z dwójką środkowych obrońców. Londyńczycy tego lata intensywnie przebudowują linię defensywną i spodziewają się sprowadzenia Maxence’a Lacroixa z Crystal Palace.

27-letni stoper rozegrał w sumie 117 meczów w Premier League i zdobył 10 bramek. W czerwcu zeszłego roku zadebiutował także w reprezentacji Anglii. Serwis Transfermarkt.de obecnie wycenia Chalobaha na 40 mln euro.

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