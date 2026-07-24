Motor Lublin ma nowego obrońcę. Klub ogłosił kolejny transfer

Motor Lublin pozyskał Tina Plavoticia. Obrońca podpisał kontrakt obowiązujący do 2028 roku z opcją przedłużenia. W poprzednim sezonie Chorwat występował w Austrii Wiedeń.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Misiura

Tin Plavotić dołączył do Motoru Lublin

Motor Lublin przechodzi przebudowę przed rozpoczęciem sezonu PKO BP Ekstraklasy. Po zakończeniu poprzednich rozgrywek z klubem pożegnał się trener Mateusz Stolarski, a jego miejsce zajął Mariusz Misiura. W poprzedniej kampanii 45-latek miał znakomite wyniki z Wisłą Płock.

Szeregi Motoru zasilili już między innymi Bartosz Bereszyński, Mateusz Łęgowski oraz Christopher Simon. To jednak nie koniec transferów do lubelskiego zespołu. W piątek klub oficjalnie poinformował o kolejnym wzmocnieniu defensywy.

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Nowym zawodnikiem Motoru został Tin Plavotić, który trafił do zespołu na zasadzie wolnego transferu. Doświadczony środkowy obrońca podpisał kontrakt obowiązujący do końca czerwca 2028 roku, z opcją przedłużenia współpracy o kolejnych dwanaście miesięcy.

29-letni Chorwat ma wnieść do zespołu przede wszystkim doświadczenie zdobyte podczas występów w zagranicznych ligach. Ostatnio reprezentował barwy Austrii Wiedeń, gdzie należał do czołowych defensorów drużyny. W stołecznym klubie rozegrał 79 spotkań, zdobył sześć bramek i zanotował pięć asyst.

Wcześniej Plavotić występował również w SV Ried, Floridsdorfer AC, Bristol City, Cheltenham Town, Barnet FC czy rezerwach Schalke 04 Gelsenkirchen. Motor już w najbliższy weekend rozpocznie ligowe zmagania. W niedzielę Lublinianie zainaugurują sezon wyjazdowym spotkaniem z Widzewem Łódź (godz. 17:30).