Man United szykuje transfer pomocnika. Wrócił głośny temat

Manchester United rozgląda się na rynku za kolejnym pomocnikiem. Serwis "Sky Sports" ujawnia, że na liście życzeń giganta nadal znajduje się Carlos Baleba z Brighton.

Michael Carrick / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Carlo Baleba w orbicie zainteresowań Manchesteru United

Manchester United nie zamierza kończyć aktywności na rynku transferowym. Po wcześniejszych wzmocnieniach środka pola działacze Czerwonych Diabłów nadal pracują nad pozyskaniem kolejnego pomocnika. Jak informuje „Sky Sports”, na liście życzeń angielskiego giganta znajduje się obecnie Carlos Baleba z Brighton & Hove Albion.

Zespół Michaela Carricka przeszedł już sporą przebudowę. Do klubu trafili między innymi Andrey Santos z Chelsea oraz Youri Tielemans z Aston Villi. Jednak menedżer uważa, że środek pola wciąż wymaga kolejnego jakościowego wzmocnienia.

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22-letni reprezentant Kamerunu od dłuższego czasu znajduje się pod obserwacją skautów United. Mimo że jego ostatni sezon w Brighton był nieco mniej efektowny, władze klubu nadal wysoko oceniają jego potencjał.

Baleba imponuje przede wszystkim warunkami fizycznymi, agresywnym pressingiem oraz znajomością realiów Premier League. Jego profil idealnie wpisuje się w strategię transferową Manchesteru United, który stawia na młodych zawodników mogących rozwijać się przez kolejne lata.

Największą przeszkodą w przypadku Kameruńczyka pozostają jednak wymagania finansowe. W Brighton oczekują za pomocnika około 80 mln euro. Na ten moment Czerwone Diabły nie złożyły oficjalnej oferty za Balebę. Niewykluczone więc, że w najbliższych tygodniach na Old Trafford pojawią się nowe nazwiska. W klubie panuje przekonanie, że nie ma potrzeby podejmowania pochopnych decyzji.