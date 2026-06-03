Real Madryt pozyska Denzela Dumfriesa. Królewscy skorzystali z klauzuli i wykupią Holendra z Interu Mediolan za 20 milionów euro. Fabrizio Romano przekazał słynne "Here we go".

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Denzel Dumfries zamieni Inter Mediolan na Real Madryt

Real Madryt rozpoczął już budowę składu na kolejny sezon. Florentino Perez nie ma zamiaru oszczędzać i chce sięgać po największe nazwiska. Od jakiegoś czasu z przeprowadzką na Estadio Santiago Bernabeu jest łączony Denzel Dumfries. Tymczasem Fabrizio Romano przekazał, że transfer defensora Interu Mediolan do drużyny Królewskich jest już na ostatniej prostej.

Z ust włoskiego dziennikarza padło nawet słynne „Here we go”. Denzel Dumfries przeniesie się do Realu Madryt na zasadzie transferu definitywnego. Królewscy postanowili uruchomić klauzulę, która pozwala wykupić Holendra z Interu Mediolan za kwotę 20 milionów euro. Defensor na zgrupowaniu reprezentacji przeszedł pomyślnie testy medyczne.

Denzel Dumfries zatem w Realu Madryt będzie rywalizował o miejsce w składzie z Trentem Alexandrem-Arnoldem. Trudno przewidzieć, który obrońca będzie miał większe notowania u Jose Mourinho. Obu zawodników cechuje gra ofensywna, ale całkowicie różnią się profilem. Anglik jest świetnie wyszkolonym technicznie piłkarzem, natomiast Holender ma ciąg na bramkę.

W poprzednim sezonie Denzel Dumfries rozegrał 28 spotkań w koszulce Interu Mediolan. Reprezentant Oranje zdołał pięciokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył dwie asysty.