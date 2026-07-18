Rice zapisał się w historii Anglii! Dołączył do elitarnego grona

00:34, 19. lipca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  OptaJoe

Declan Rice rozgrywa kapitalne spotkanie przeciwko Francji w meczu o trzecie miejsce Mistrzostw Świata 2026. Pomocnik Arsenalu nie tylko otworzył wynik rywalizacji, ale również zanotował asystę. "OptaJoe" zdradza, że zawodnik zapisał się na kartach historii reprezentacji Anglii.

Declan Rice
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PA Images / Alamy Na zdjęciu: Declan Rice

Declan Rice dokonał czegoś wielkiego. Jako szósty Anglik w historii

Declan Rice od pierwszych minut był jednym z najlepszych zawodników na murawie w meczu Anglia – Francja o trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata 2026. Pomocnik Arsenalu już w 3. minucie wpisał się na listę strzelców, a kwadrans później świetnym podaniem obsłużył Ezriego Konsę, który podwyższył prowadzenie Dumych Synów Albionu. Anglik miał ogromny udział w znakomitej pierwszej połowie swojej reprezentacji.

Jak poinformowała OptaJoe, Decran Rice został dopiero szóstym piłkarzem w historii reprezentacji Anglii, który w jednym meczu mistrzostw świata zdobył bramkę i zaliczył asystę. Wcześniej dokonali tego Roger Hunt przeciwko Meksykowi w 1966 roku, Joe Cole ze Szwecją w 2002 roku, Raheem Sterling z Iranem w 2022 roku, a podczas mundialu 2026 Jude Bellingham w meczu z Panamą oraz Harry Kane w starciu z Meksykiem.

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Teraz do tego elitarnego grona dołączył również Declan Rice. Pomocnik Arsenalu potwierdził, że jest jednym z liderów reprezentacji Anglii i po raz kolejny udowodnił swoją wartość w najważniejszych momentach turnieju. Jego znakomity występ znacząco przybliżył Dumych Synów Albionu do zdobycia brązowego medalu Mistrzostw Świata 2026.

Dla Declana Rice’a jest to jedno z najlepszych spotkań w reprezentacyjnej karierze. Angielski pomocnik nie tylko błyszczał indywidualnie, ale również poprowadził swoją drużynę do zdecydowanej przewagi nad Francją.

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