Juventus rozgląda się za wzmocnieniami. Ich trop prowadzi do finalisty Mistrzostw Świata 2026. Na radarze Starej Damy znalazł się Thiago Almada z Atletico Madryt - informuje "Corriere dello Sport".

BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu

Thiago Almada łączony przez Juventus

Juventus dokonał już jeden letni transfer. Do zespołu Luciano Spallettiego trafił Zeki Celik. Oczywiście, to nie koniec aktywności Starej Damy na rynku. Dziennik „Corriere dello Sport” donosi, że klub z Turynu patrzy w kierunku zawodnika, która zagra w finale Mistrzostw Świata 2026. W kręgu ich zainteresowań znalazł się Thiago Almada, który na co dzień reprezentuje barwy Atletico Madryt.

Na ten moment jednak Juventus nie wykonał żadnych konkretnych kroków. Stara Dama obserwuje Thiago Almadę, ale wkrótce sytuacja może nabrać tempa. Reprezentant Argentyny od miesięcy jest łączony z przeprowadzką na Allianz Stadium. A sam Luciano Spalletti potrzebuje w swoim zespole pomocnika o właśnie takim ofensywnym profilu.

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Kontrakt Thiago Almady z Atletico Madryt obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku. Juventus zatem musi się liczyć, że będzie to kosztowny transfer. Zawodnik na dodatek odgrywa znaczącą rolę u Diego Simeone. Stara Dama już zaciera ręce. Czas pokaże, czy reprezentant Argentyny finalnie trafi pod skrzydła Luciano Spallettiego.

Thiago Almada dotychczas rozegrał 40 spotkań pod okiem Diego Simeone. Zawodnik Atletico Madryt zdołał czterokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył dwie asysty.