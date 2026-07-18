Anglia w 37. minucie podwyższyła wynik meczu z Francją na 3:0. Do siatki trafił Bukayo Saka. Trafienie skrzydłowego kompletnie znokautowała Trójkolorowych i przybliżyło Dumnych Synów Albionu do brązowego medalu.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ivan Toney oraz Bukayo Saka

Kompromitacja Francji! Anglia strzela kolejnego gola

Sobotni późny wieczór przyniósł mecz o brązowy medal Mistrzostw Świata 2026, w którym reprezentacja Francja mierzy się z Anglią. Obie drużyny chcą jak najszybciej zapomnieć o półfinałowych starciach. Trójkolorowi zostali sprowadzeni na ziemię przez Hiszpanię (0:2), a podopieczni Thomasa Tuchela w koszmarny sposób przegrali z Argentyną (1:2). Mecz o 3. miejsce jest dla jednych i drugich starciem na otarcie łez.

Reprezentacja Anglii wyśmienicie rozpoczęła spotkanie. Już w 3. minucie Dumni Synowie Albionu objęli prowadzenie za sprawą Declana Rice’a. Francja ewidentnie została w szatni. Kwadrans później było już 2:0. To nie był koniec strzelania, ponieważ 37. minucie na listę strzelców wpisał się Bukayo Saka. Trafienie gwiazdora Arsenalu było wręcz kompromitacją w tyłach Trójkolorowych.

Anglia na raty… ale strzelają trzeciego gola!



Nie trafił Marcus Rashford, ale zrobił to Bukayo Saka ✅



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Francja jest kompletnie bezradna. Trójkolorowi popełniają proste błędy w defensywie, a Anglia bezlitośnie z nich korzysta. Zespół Didiera Deschampsa wygląda na całkowicie rozbity po porażce z Hiszpanią i wszystko wskazuje na to, że zakończy mundial bolesną klęską. Z pewnością nie tak legendarny szkoleniowiec wyobrażał sobie swój ostatni turniej w roli selekcjonera reprezentacji Trójkolorowych.

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Bukayo Saka strzelił swojego 16. gola w narodowych barwach. Reprezentant Anglii uzbierał taką statystykę w 57. występach.