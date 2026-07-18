Kompromitacja Francji! Anglia strzela kolejnego gola
Sobotni późny wieczór przyniósł mecz o brązowy medal Mistrzostw Świata 2026, w którym reprezentacja Francja mierzy się z Anglią. Obie drużyny chcą jak najszybciej zapomnieć o półfinałowych starciach. Trójkolorowi zostali sprowadzeni na ziemię przez Hiszpanię (0:2), a podopieczni Thomasa Tuchela w koszmarny sposób przegrali z Argentyną (1:2). Mecz o 3. miejsce jest dla jednych i drugich starciem na otarcie łez.
Reprezentacja Anglii wyśmienicie rozpoczęła spotkanie. Już w 3. minucie Dumni Synowie Albionu objęli prowadzenie za sprawą Declana Rice’a. Francja ewidentnie została w szatni. Kwadrans później było już 2:0. To nie był koniec strzelania, ponieważ 37. minucie na listę strzelców wpisał się Bukayo Saka. Trafienie gwiazdora Arsenalu było wręcz kompromitacją w tyłach Trójkolorowych.
Francja jest kompletnie bezradna. Trójkolorowi popełniają proste błędy w defensywie, a Anglia bezlitośnie z nich korzysta. Zespół Didiera Deschampsa wygląda na całkowicie rozbity po porażce z Hiszpanią i wszystko wskazuje na to, że zakończy mundial bolesną klęską. Z pewnością nie tak legendarny szkoleniowiec wyobrażał sobie swój ostatni turniej w roli selekcjonera reprezentacji Trójkolorowych.
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Bukayo Saka strzelił swojego 16. gola w narodowych barwach. Reprezentant Anglii uzbierał taką statystykę w 57. występach.