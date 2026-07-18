AS Roma może odpowiedzieć na transfer Zekiego Celika do Juventusu. Giallorossi myślą bowiem o pozyskaniu Khephrena Thurama ze Starej Damy. Francuz miałby zastąpić Manu Kone, który tego lata może przenieść się do Premier League - donosi Ekrem Konur.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Gian Piero Gasperini

Z Juventusu do AS Romy? Khephrem Thuram na celowniku

AS Roma tego lata może sprzedać Manu Kone. O reprezentanta Francji biją się wielkie zespoły, a największe zainteresowanie wykazuje Manchester United. Rozstanie pomocnika z Giallorossich może być zatem kwestią czasu, ponieważ klub zaczął rozglądać się za jego następcą. Jak się okazuje, znaleziono bardzo ciekawą opcję. Ekrem Konur poinformował, że na radarze zespołu z Rzymu znalazł się Khephrem Thuram z Juventusu.

Taki transferem AS Roma mogłaby odpowiedzieć Starej Damie. Turyńczycy ostatnio pozyskali Zekiego Celika. A jak wiadomo, turecki obrońca w ostatnich latach występował w stołecznym zespole. Pozyskanie Khephrena Thurama z pewnością byłoby bardzo głośny ruchem. Mówi się, że sprowadzenie Francuza kosztowałoby w granicach 40-50 milionów euro.

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Warto zaznaczyć, że AS Roma nie jest jedynym zespołem zainteresowanym Khephrenem Thuramem. Jakiś czas temu zawodnik był łączony z Premier League. Teraz okazuje się, że w walce o transfer liczą się także kluby z Arabii Saudyjskiej, które są gotowe spełnić finansowe oczekiwania Juventusu. Czas pokaże, jaka przyszłość czeka pomocnika.

Dotychczas Khephren Thuram rozegrał 96 spotkań w koszulce Juventusu. Francuski pomocnik zdołał zgromadzić na swoim koncie dziewięć trafień, a także zaliczył 13 asyst.