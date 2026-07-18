To pierwszy taki transfer w historii Rakowa. Częstochowski klub otworzył nowy kierunek

61 meczów w kadrze, mistrzostwa i gole. Raków Częstochowa właśnie go pozyskał
Raków Częstochowa dokonał transferu zawodnika, który ma za sobą występy w kilku europejskich ligach oraz doświadczenie z gry na międzynarodowym poziomie. Mahir Emreli został nowym graczem Czerwono-niebieskich i ma wzmocnić rywalizację w ofensywie zespołu.
Jak przekazało biuro prasowe Medalików, 28-letni piłkarz przenosi się do Rakowa z niemieckiego Kaiserslautern. Umowa zakłada wypożyczenie do końca sezonu 2026/27 oraz możliwość definitywnego wykupu zawodnika po zakończeniu tego okresu.
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Emreli urodził się 1 lipca 1997 roku i mierzy 187 centymetrów wzrostu. Może występować zarówno jako klasyczny napastnik, jak i ofensywny pomocnik. Jednocześnie dla ekipy z PKO BP Ekstraklasy będzie to zawodnik historyczny, bo po raz pierwszy w dziejach klubu jego barwy reprezentować będzie piłkarz pochodzący z Azerbejdżanu.
Emreli ma również polski epizod. Jesienią 2021 roku występował w Legii Warszawa, skąd następnie przeniósł się do Dinama Zagrzeb. W lidze chorwackiej sięgnął po mistrzostwo kraju oraz Puchar Chorwacji, a dodatkowo miał okazję rywalizować na europejskiej arenie.
Ostatnie lata spędził w Niemczech, gdzie reprezentował barwy FC Nurnberg czy Kaiserslautern. W poprzednim sezonie rozegrał 13 spotkań, zdobywając dwie bramki.