To pierwszy taki transfer w historii Rakowa. Częstochowski klub otworzył nowy kierunek

Raków Częstochowa pozyskał Mahira Emreliego. 61-krotny reprezentant Azerbejdżanu dołączył do Medalików na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu 2026/27 z opcją wykupu.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Dawid Kroczek

61 meczów w kadrze, mistrzostwa i gole. Raków Częstochowa właśnie go pozyskał

Raków Częstochowa dokonał transferu zawodnika, który ma za sobą występy w kilku europejskich ligach oraz doświadczenie z gry na międzynarodowym poziomie. Mahir Emreli został nowym graczem Czerwono-niebieskich i ma wzmocnić rywalizację w ofensywie zespołu.

Jak przekazało biuro prasowe Medalików, 28-letni piłkarz przenosi się do Rakowa z niemieckiego Kaiserslautern. Umowa zakłada wypożyczenie do końca sezonu 2026/27 oraz możliwość definitywnego wykupu zawodnika po zakończeniu tego okresu.

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Emreli urodził się 1 lipca 1997 roku i mierzy 187 centymetrów wzrostu. Może występować zarówno jako klasyczny napastnik, jak i ofensywny pomocnik. Jednocześnie dla ekipy z PKO BP Ekstraklasy będzie to zawodnik historyczny, bo po raz pierwszy w dziejach klubu jego barwy reprezentować będzie piłkarz pochodzący z Azerbejdżanu.

Emreli ma również polski epizod. Jesienią 2021 roku występował w Legii Warszawa, skąd następnie przeniósł się do Dinama Zagrzeb. W lidze chorwackiej sięgnął po mistrzostwo kraju oraz Puchar Chorwacji, a dodatkowo miał okazję rywalizować na europejskiej arenie.

Ostatnie lata spędził w Niemczech, gdzie reprezentował barwy FC Nurnberg czy Kaiserslautern. W poprzednim sezonie rozegrał 13 spotkań, zdobywając dwie bramki.