Anglai notuje znakomite wejście w meczu z Francją o 3. miejsce na Mistrzostwach Świata. Po 18. minutach Dumni Synowie Albionu prowadzą już 2:0. Do siatki trafił Ezri Konsa.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ezri Konsa oraz Declan Rice

Ezri Konsa podwyższa prowadzenie! Anglia bliżej brązowego medalu

Reprezentacja Anglii w meczu o trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata 2026 podejmuje Francję. Dumni Synowie Albionu mają za sobą bardzo bolesną porażkę w półfinale Argentyną (1:2). Drużyna prowadozna przez Didiera Deschampsa została natomiast zatrzymana przez Hiszpanię (0:2). Jedni i drudzy liczyli na złote krążki, ale pozostała im walka o brązowy medal.

Anglia wyśmienicie rozpoczęła spotkanie na Hard Rock Stadium w Miami. Dumni Synowie Albionu już 3. minucie objęli prowadzenie. Na listę strzelców wpisał się Declan Rice. Podopieczni Thomasa Tuchela poszli za ciosem i kwadrans później mieli już dwubramkowe prowadzenie. Tym razem do siatki trafił Ezri Konsa, któremu asystował Declan Rice.

Anglicy grają jak z nut! 2:0.



Declan Rice i te jego dośrodkowania… Do gola dorzuca asystę.



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Francuzi kompletnie nie przypominają zespołu, który jeszcze kilka dni temu walczył o awans do finału mundialu. Widać, że podopieczni Didiera Deschampsa wciąż nie otrząsnęli się po bolesnej porażce z Hiszpanią. Anglia bezlitośnie wykorzystuje ich problemy, dominuje na boisku i konsekwentnie zmierza po brązowy medal Mistrzostw Świata 2026.

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Ezri Konsa strzelił dziś swojego drugiego gola w reprezentacji Anglii. Obrońca Aston Villi potrzebował 28. występów, aby uzbierać taką statystykę.