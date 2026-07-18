Anglia już w 3. minucie objęła prowadzenie nad Francją w meczu o brązowy medal Mistrzostw Świata 2026. Declan Rice przybliżył swoją reprezentację do ostatniego stopnia podium.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Declan Rice

Declan Rice z golem w meczu Francja – Anglia

W późny sobotni wieczór odbywa się mecz o 3. miejsce na Mistrzostwach Świata 2026. A w nim Francja mierzy się z Anglią. Obie zespołu mają za sobą nieudane półfinały – Trójkolorowi przegrali z Hiszpanią (0:2), a drużyna Thomasa Tuchela uznała wyższość Argentyny (1:2). Sobotnie spotkanie jest zatem meczem na potarcie łez zarówno dla jednych, jak i drugich.

Rywalizacja na Hard Rock Stadium w Miami wyśmienicie rozpoczęła się dla reprezentacji Anglii. Dumni Synowie Albionu już w 3. minucie objęli prowadzenie. Na listę strzelców wpisał się Declan Rice. Gwiazdor Arsenalu oddał precyzyjny strzał po ziemi. Mike Maignan w tej sytuacji kompletnie nie miał nic do powiedzenia.

Anglia błyskawicznie wychodzi na prowadzenie w meczu z Francją!



Declan Rice zrobił wszystko sam 🔥



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Początek spotkania był prawdziwym koszmarem dla reprezentacji Francji. Podopieczni Didiera Deschampsa sprawiali wrażenie, jakby zostali jeszcze w szatni. Anglicy od pierwszego gwizdka narzucili wysokie tempo, byli agresywniejsi i zdecydowanie lepiej prezentowali się w każdym elemencie gry. Dumni Synowie Albionu błyskawicznie wykorzystali ospałość rywali, obejmując prowadzenie już w 3. minucie i stawiając Trójkolorowych w bardzo trudnym położeniu.

Dzisiejsze trafienie Declana Rice’a było jego golem numer osiem w narodowych barwach. Reprezentant Anglii uzbierał taką statystykę w 80. występach.

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