Liverpool może przeprowadzić transfer prosto z Paris Saint-Germain. Na ich celowniku znalazł się Ilya Zabarnyi. Zwolennikiem tego transferu jest Andoni Iraola, który w przeszłości trenował Ukraińca - donosi David Lynch.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Andoni Iraola

Ilya Zabarnyi trafi do Liverpoolu? Andoni Iraola może odegrać ważną rolę

Liverpool otwiera nowy rozdział w historii klubu. Za sterami zespołu zasiadł Andoni Iraola. Teraz władze klubu próbują sprowadzić zawodników, którzy będą pasowali do układanki nowego trenera. David Lynch przekazał, że The Reds mogą przeprowadzić głośny transfer. Prosto z Paris Saint-Germain. W kręgu ich zainteresowań znalazł się bowiem Ilya Zabarnyi.

Jak się okazuje, zwolennikiem pozyskania zawodnika Paris Saint-Germain jest sam Andoni Iraola. Szkoleniowiec Liverpoolu miał przyjemność współpracować z reprezentantem Ukrainy. A miało to miejsce w Bournemouth. To właśnie talent defensora pod okiem tego trenera wypłynął na szerokie wody. Postać Hiszpana może sprawić, że stoper rozważy możliwość przeprowadzki na Anfield Road.

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Ilya Zabarnyi jest tylko rezerwowym w Paris Saint-Germain. A taka rola mu nie odpowiada. Kluczowe słowo w sprawie jego przyszłości będzie należało jednak do klubu z Paryża. Jeśli finalnie mistrzowie Francji zgodzą się na sprzedaż reprezentanta Ukrainy, to prawdopodobnie zawodnik tego lata zmieni otoczenie.

Dotychczas Ilya Zabarnyi rozegrał 37 spotkań w koszulce Paris Saint-Germain. Ukraiński defensor zdołał nawet raz wpisać się na listę strzelców.