Co za mecz! Anglia z brązem, Francja o krok od sensacyjnego powrotu [WIDEO]

Anglia sięgnęła po brązowy medal. Drużyna Thomasa Tuchela pokonali Francję w meczu o trzecie miejsce rezultatem 6:4. Nikt się nie spodziewał tak szalonego spektaklu.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Anglii

Anglia wraca z brązem! Upragniony medal na szyi Dumnych Synów Albionu

W sobotni późny wieczór rozpoczął się mecz o trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata 2026, w którym reprezentacja Francji mierzyła się z Anglią. Obie drużyny miały za sobą ciężkie przeżycie w półfinałach. Trójkolorowi zostali sprowadzeni na ziemię przez Hiszpanię (0:2), natomiast podopiecnzi Thomasa Tuchela na własne życzenie przegrali z Argentyną (1:2). Brązowy medal byłby dla jednych, jak i drugich nagrodą na otarcie łez.

Pierwsza odsłona rywalizacja na Hard Rock Stadium przyniosła niespodziewany scenariusz. Anglia już w 3. minucie wyszła na prowadzenie za sprawą Declana Rice’a.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Anglia błyskawicznie wychodzi na prowadzenie w meczu z Francją!



Declan Rice zrobił wszystko sam 🔥



🔴 📲 OGLĄDAJ #FRAENG ▶️ https://t.co/HKFQa3uRJm pic.twitter.com/IkkTZ1u18H — TVP SPORT (@sport_tvppl) July 18, 2026

Kwadrans później drużyna prowadzona przez Thomasa Tuchela cieszyła się z golejnego gola. Tym razem do siatki trafił Ezri Konsa.

Anglicy grają jak z nut! 2:0.



Declan Rice i te jego dośrodkowania… Do gola dorzuca asystę.



🔴 📲 OGLĄDAJ #FRAENG ▶️ https://t.co/HKFQa3uRJm pic.twitter.com/U5AdyVvLcH — TVP SPORT (@sport_tvppl) July 18, 2026

Im dalej w las, tym u Francuzów było tylko gorzej. W 38. minucie na listę strzelców wpisał się Bukayo Saka.

Anglia na raty… ale strzelają trzeciego gola!



Nie trafił Marcus Rashford, ale zrobił to Bukayo Saka ✅



🔴 📲 OGLĄDAJ #FRAENG ▶️ https://t.co/HKFQa3uRJm pic.twitter.com/9zd9yUxUms — TVP SPORT (@sport_tvppl) July 18, 2026

To nie było ostatnie słowo gwiazdora Arsenalu wypowiedziane w pierwszej połowie. Skrzydłowy przed przerwą podwyższył wynik meczu na 4:0.

Po 1. połowie Francja przegrywa 0:4 z Anglią.



Drugie trafienie dołożył Bukayo Saka! Ależ to jest mecz 🤯



🔴 📲 OGLĄDAJ #FRAENG ▶️ https://t.co/HKFQa3uRJm pic.twitter.com/Tvg3nuKz52 — TVP SPORT (@sport_tvppl) July 18, 2026

Od początku drugiej odsłony do pracy zabrali się Trójkolorowi. W 48. minucie pogoń rozpoczął Kylian Mbappe.

Chwilę później reprezentacja Francji miała już tylko dwa gole straty. Szczęśliwcem, który pokonał Deana Hendersona, okazał się Bradley Barcola.

Francja wraca do meczu? 🤯



Barcola strzela i Anglia wygrywa już tylko 4:2.



🔴 📲 OGLĄDAJ #FRAENG ▶️ https://t.co/HKFQa3uRJm pic.twitter.com/3jO0u4tRkZ — TVP SPORT (@sport_tvppl) July 18, 2026

W 66. minucie podopiecnzi Didiera Deschampsa strzelili kontaktowego gola. Futbolówkę do angielskiej bramki wpakował ponownie Kylian Mbappe.

CZYSTE SZALEŃSTWO! CO ZA MECZ 🤯



Kylian Mbappe strzela swojego 10 gola na mundialu 2026 💪



🔴 📲 OGLĄDAJ #FRAENG ▶️ https://t.co/HKFQa3uRJm pic.twitter.com/PrchuDg8In — TVP SPORT (@sport_tvppl) July 18, 2026

W 87. minucie Anglia ponownie trafiła do siatki. Arbiterrbiter podyktował im rzut karny,a do futbolówki podszedł Bukayo Saka, który pokonał Mike’a Maignana i tym samym skompletował hat-tricka. To nie był ostatni akcent w tym szalonym meczu. W doliczonym czasie gry kontaktowego gola strzelił Ousmane Dembele, a kilka minut później na listę strzelców wpisał się Jude Bellingham. Finalnie to Dumni Synowie Albionu sięgnęli po upragniony medal mistrzostw świata. Dider Deschamps żegna się z reprezentacją Francji bez krążka.

Francja – Anglia 4:6

Mbappe (48′, 66′), Barcola (54′), Dembele (90+6′) – Rice (3′), Konsa (18′), Saka (37, 45+1′, 87′), Bellingham (00+8′)