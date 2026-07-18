Co za mecz! Anglia z brązem, Francja o krok od sensacyjnego powrotu [WIDEO]

Anglia wraca z brązem! Upragniony medal na szyi Dumnych Synów Albionu
W sobotni późny wieczór rozpoczął się mecz o trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata 2026, w którym reprezentacja Francji mierzyła się z Anglią. Obie drużyny miały za sobą ciężkie przeżycie w półfinałach. Trójkolorowi zostali sprowadzeni na ziemię przez Hiszpanię (0:2), natomiast podopiecnzi Thomasa Tuchela na własne życzenie przegrali z Argentyną (1:2). Brązowy medal byłby dla jednych, jak i drugich nagrodą na otarcie łez.
Pierwsza odsłona rywalizacja na Hard Rock Stadium przyniosła niespodziewany scenariusz. Anglia już w 3. minucie wyszła na prowadzenie za sprawą Declana Rice’a.
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Kwadrans później drużyna prowadzona przez Thomasa Tuchela cieszyła się z golejnego gola. Tym razem do siatki trafił Ezri Konsa.
Im dalej w las, tym u Francuzów było tylko gorzej. W 38. minucie na listę strzelców wpisał się Bukayo Saka.
To nie było ostatnie słowo gwiazdora Arsenalu wypowiedziane w pierwszej połowie. Skrzydłowy przed przerwą podwyższył wynik meczu na 4:0.
Od początku drugiej odsłony do pracy zabrali się Trójkolorowi. W 48. minucie pogoń rozpoczął Kylian Mbappe.
Chwilę później reprezentacja Francji miała już tylko dwa gole straty. Szczęśliwcem, który pokonał Deana Hendersona, okazał się Bradley Barcola.
W 66. minucie podopiecnzi Didiera Deschampsa strzelili kontaktowego gola. Futbolówkę do angielskiej bramki wpakował ponownie Kylian Mbappe.
W 87. minucie Anglia ponownie trafiła do siatki. Arbiterrbiter podyktował im rzut karny,a do futbolówki podszedł Bukayo Saka, który pokonał Mike’a Maignana i tym samym skompletował hat-tricka. To nie był ostatni akcent w tym szalonym meczu. W doliczonym czasie gry kontaktowego gola strzelił Ousmane Dembele, a kilka minut później na listę strzelców wpisał się Jude Bellingham. Finalnie to Dumni Synowie Albionu sięgnęli po upragniony medal mistrzostw świata. Dider Deschamps żegna się z reprezentacją Francji bez krążka.
Francja – Anglia 4:6
Mbappe (48′, 66′), Barcola (54′), Dembele (90+6′) – Rice (3′), Konsa (18′), Saka (37, 45+1′, 87′), Bellingham (00+8′)