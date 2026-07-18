Chelsea przeprowadzi bombę transferową! Osiągnięto porozumienie

20:22, 18. lipca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  David Ornstein

Chelsea lada moment przeprowadzi głośny transfer. The Blues osiągnęli już ustne porozumienie w sprawie pozyskania Morgana Rogersa. Koszt sprowadzenia zawodnika Aston Villi wyniesie 117 milionów funtów - donosi David Ornstein.

Xabi Alonso
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PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Morgan Rogers zostanie zawodnikiem Chelsea!

Chelsea rozpoczyna nową rzeczywistość pod wodzą Xabiego Alonso. The Blues teraz pracują nad wzmocnieniami, którymi chcą ułatwić pracę nowemu trenerowi. Najnowsze doniesienia z ich obozu przekazuje David Ornstein. Londyńczycy dopinają bowiem głośny transfer wewnątrz Premier League. Władze ze Stamford Bridge osiągnęły bowiem ustne porozumienie w sprawie sprowadzenia Morgana Rogersa z Aston Villi.

Wspomniane źródło zdradza, że będzie to kosztowny transfer dla Chelsea. The Blues zapłacą bowiem aż 117 milionów funtów za Morgana Rogersa. Wszystko wskazuje na to, że reprezentant Anglii lada moment wyląduje na Stamford Bridge. Pozostaje nam teraz czekać na oficjalny komunikat, który będzie tylko kwestią czasu.

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Warto zaznaczyć, że Chelsea wygrała trudną rywalizację o Morgana Rogersa. Reprezentant Anglii wzbudzał bowiem ogromne zainteresowanie na rynku. Był celem transferowym m.in. Arsenalu. Notowania The Blues do tej pory były bardzo nisko, ale ostatecznie udało im się wygrać walkę.

Morgan Rogers w poprzednim sezonie rozegrał 55 spotkań w koszulce Aston Villi. Angielski pomocnik zdołał zgromadzić na swoim koncie 14 trafień, a także zaliczył 12 asyst.

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