Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Tomasz Tułacz

Oficjalnie: Filip Szabaciuk wzmocnił Puszczę Niepołomice

Puszcza Niepołomice buduje skład na nowy sezon Betclic 1. Ligi, który zbliża się wielkimi krokami. Pierwszoligowiec nie zwalnia tempa i ogłosił właśnie kolejny letni transfer. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej ogłoszono przyjście Filipa Szabaciuka, który poprzednio był związany z Górnikiem Łęczna.

Filip Szabaciuk trafił do Puszczy Niepołomice na zasadzie wolnego transferu, po tym jak dobiegł końca jego kontrakt z poprzednim pracodawcą. Popularne Żubry obdarzyły sporym zaufaniem obrońcę pochodzącego z Międzyrzeca Podlaskiego, ponieważ związały się z nim kontraktem, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2028 roku.

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Ostatnie dwa sezony Filip Szabaciuk spędził w Górniku Łęczna, gdzie szlifował swoje umiejętności. Nieprzypadkowo obrońca otrzymał kolejną szansę występów na poziomie Betclic 1. Ligi. 23-latek był wyróżniającym się obrońcą swojego byłego zespołu. Tomasz Tułacz powinien mieć sporo pociechy z tego zawodnika.

Filip Szabaciuk do tej pory rozegrał 55 spotkań na poziomie Betclic 1. Ligi. Wychowanek Huraganu Międzyrzec Podlaski zdołał strzelić jednego gola, a także może się pochwalić taką samą liczbą asyst.