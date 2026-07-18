Cracovia dokonała ciekawego transferu. Wzmocnienie ofensywy

20:01, 18. lipca 2026 20:32, 18. lipca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Cracovia

Cracovia wypożyczyła Filipa Marchwińskiego z US Lecce. W umowie między klubami zawarto opcję wykupu.

Piłkarze Cracovii
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Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Cracovii

Filip Marchwiński dołączył do Cracovii

Cracovia kontynuuje budowę zespołu przed nowym sezonem PKO BP Ekstraklasy. Klub z Krakowa tego lata jest aktywny na rynku transferowym i sprowadził już kilku nowych zawodników. Jednym z pierwszych wzmocnień Pasów został Dominik Baumgartner z Wolfsberger AC, a do drużyny dołączyli również Vincent Burlet z US Boulogne oraz Alex Marciniak z Arsenalu.

W sobotę nowym zawodnikiem Cracovii został Filip Marchwiński, który trafił do zespołu na zasadzie wypożyczenia z włoskiego US Lecce. Umowa będzie obowiązywać do końca czerwca 2027 roku, a w porozumieniu pomiędzy klubami zawarto również opcję transferu definitywnego.

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Cracovia liczy, że 24-letni pomocnik wniesie do zespołu jakość w ofensywie. Klub w komunikacie podkreślił, że Marchwiński jest zawodnikiem obunożnym, który wyróżnia się znakomitą techniką, kreatywnością oraz bardzo dobrym przeglądem pola.

Marchwiński to wychowanek Lecha Poznań i jeden z najciekawszych talentów, jakie w ostatnich latach wyszły z akademii Kolejorza. Łącznie w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce ofensywny pomocnik rozegrał 125 spotkań, w których zdobył 19 bramek.

Latem 2024 roku Marchwiński zdecydował się na zagraniczny wyjazd i przeniósł się do włoskiego US Lecce. Transfer do Serie A miał być kolejnym krokiem w jego karierze, jednak pobyt we Włoszech nie potoczył się zgodnie z oczekiwaniami.

Polak nie zdołał przebić się do podstawowego składu i w rozgrywkach ligowych wystąpił zaledwie w jednym spotkaniu. Na swoim koncie ma również dwa występy w Pucharze Włoch.

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