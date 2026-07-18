Inter Mediolan nie wiąże przyszłości z Davide Frattesim. Sam zawodnik chce zmienić otoczenie. Problemem jednak jest brak ofert za reprezentanta Włoch - przekazuje "Corriere dello Sport".

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Interu

Davide Frattesi na wylocie. Inter Mediolan nie otrzymuje ofert

Inter Mediolan tego lata dokonuje zmian w środku pola. Piotr Zieliński nie musi się bać o swoją pozycję. Inna sytuacja jest z Davide Frattesim. Nerazzurri nie wiążą przyszłości z tym pomocnikiem, a sam zawodnik poszukuje drużyny, gdzie będzie odgrywał ważniejszą rolę. Tymczasem „Corriere dello Sport” zdradził, że będzie problem z odejściem reprezentanta Italii. Na stole mistrza Serie A brakuje ofert.

Davide Frattesi długo był łączony z Nottingham Forest. Anglicy jednak wstrzymują się ze złożeniem propozycji. Pomocnik Interu Mediolan trafił również do notesu Juventusu oraz Lazio. Jednak zarówno jedni, jak i drudzy nie intensyfikują swoich prac dążących do pozyskania Włocha. Sytuacja zawodnika Nerazzurrich nie jest zatem kolorowa.

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Transfer Davide Frattesiego do Interu Mediolan jest niewypałem. Zawodnik nigdy nie odgrywał znaczącej roli w drużynie. Natomiast były takie zgrupowania kadry, gdzie wybitnie prezentował się włoski pomocnik. Ostatnio jednak zawodnik Nerazzurrich nie wyróżniał się formą w reprezentacji. Nic więc dziwnego, że obie strony chcą zakończyć ze sobą współpracę.

Davide Frattesi rozegrał dotychczas 122 spotkania w koszulce Interu Mediolan. Włoski pomocnik zdołał zgromadzić na swoim koncie 15 trafień, a także zaliczył 12 asyst.