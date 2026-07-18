Papszun wskazał cel transferowy. Trener Legii Warszawa nie ma wątpliwości

Marek Papszun przyznał, że potrzebuje jeszcze jednego napastnika. - Wtedy bylibyśmy zabezpieczeni, byłaby rywalizacja i moglibyśmy też lepiej zarządzać meczem – stwierdził trener Legii Warszawa.

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Marek Papszun jasno o potrzebach Legii

Legia Warszawa zakończyła okres przygotowawczy przed nowym sezonem PKO BP Ekstraklasy. Wojskowi mają za sobą serię meczów sparingowych, podczas których sztab szkoleniowy miał okazję sprawdzić nowych zawodników. Już w kolejny weekend Legia rozpocznie rywalizację o ligowe punkty. Na inaugurację sezonu zespół Marka Papszuna zmierzy się na wyjeździe z Pogonią Szczecin.

Przy Łazienkowskiej pojawili się między innymi bramkarz Ivan Brkić, obrońca Zoran Arsenić oraz pomocnik Michal Sevcik. Wzmocniona została również linia ataku. Do zespołu dołączył Łukasz Zjawiński z Polonii Warszawa. Nowy napastnik zdobył bramkę w jednym ze sparingów i mimo niewykorzystanego rzutu karnego został pochwalony przez trenera.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

– Cieszy nas postawa duetu napastników w pierwszym sparingu. Zjawa (Łukasz Zjawiński przyp. red.), mimo że nie wykorzystał rzutu karnego, to strzelił bardzo ładnego gola, rozegrał naprawdę dobry mecz. Taka konfiguracja ataku daje nam możliwość gry każdy z każdym – podkreślił Papszun, cytowany przez serwis Legii.

Szkoleniowiec nie ukrywa jednak, że kadra Legii nadal wymaga jednego uzupełnienia. – Brakuje nam jednego napastnika – wtedy bylibyśmy zabezpieczeni, byłaby rywalizacja i moglibyśmy też lepiej zarządzać meczem – dodał. W ostatnich meczach sparingowych warszawski zespół ograł Pogoń Grodzisk Mazowiecki (2:1) i przegrał z Arisem Limassol (0:2).