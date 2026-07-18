Liverpool ma nowy priorytet transferowy. Zespół z Anfield Road chce pozyskać Adama Whartona. Crystal Palace jednak oczekuje za swoją gwiazdę ponad 100 milionów funtów - przekazuje "Football Transfers".

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Liverpoolu

Adam Wharton marzeniem Liverpoolu

Liverpool musiał zmienić plany transferowy. Władze z Anfield Road za wszelką cenę chciały pozyskać Joao Gomesa, ale ten wybrał Aston Villę. The Reds mają obecnie inny priorytet. A jest nim gwiazda Premier League. Z informacji przekazanych przez serwis „Football Transfers” dowiadujemy się, że w kręgu ich zainteresowań znalazł się Adam Wharton, który na co dzień broni barw Crystal Palace.

Transfer angielskiego pomocnika będzie jednak wiązał się z ogromnym wydatkiem dla Liverpoolu. Crystal Palace liczy na kosmiczny zarobek, ponieważ wycenia swoją gwiazdę na ponad 100 milionów funtów. Do tej pory popularne Orły mogły być pewne, że tego lata 22-latek odejdzie, ale przestał wzbudzać tak ogromne zainteresowanie na rynku. Obecnie w grze pozostają jedynie The Reds.

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Liverpool drugi rok z rzędu mogą rozbić bank na wzmocnienia. Andoni Iraola ma dużo do powiedzenia w kwestii transferów i wydaje się, że Adam Wharton idealnie odnalazłby się pod jego skrzydłami. Do transferu jednak daleka droga. The Reds nie złożyli jeszcze oferty transferowej, ale wkrótce sytuacja może nabrać tempa.

Adam Wharton dotychczas rozegrał 96 spotkań w koszulce Crystal Palace. Reprezentant Anglii strzelił jednego gola, a także zaliczył 12 asyst.