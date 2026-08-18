Paweł Dawidowicz blisko nowego klubu. Zaplanowano testy medyczne

10:41, 18. sierpnia 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Gianluca Di Marzio

Paweł Dawidowicz wraca do Włoch. Gianluca Di Marzio potwierdził, że środkowy obrońca udał się na testy medyczne do Hellasu Verona.

Paweł Dawidowicz
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LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Paweł Dawidowicz

Hellas Verona ściągnie Pawła Dawidowicza

Paweł Dawidowicz jest o krok od powrotu do Hellasu Verona. Gianluca Di Marzio przekazał najnowsze informacje w sprawie przyszłości 31-letniego obrońcy. Polak ma jeszcze dzisiaj przejść badania medyczne, a następnie podpisać kontrakt z włoskim klubem.

17-krotny reprezentant Polski reprezentował barwy Hellasu w latach 2018-2025. Z kolei w minionym sezonie był związany z Rakowem Częstochowa, dla którego rozegrał 10 meczów w PKO BP Ekstraklasie. Teraz Dawidowicz ma ponownie ma założyć koszulkę klubu z Werony.

Hellas w poprzednim sezonie pożegnał się z Serie A, zajmując przedostatnie miejsce w tabeli. W nadchodzących rozgrywkach zespół będzie więc rywalizował na zapleczu włoskiej ekstraklasy i spróbuje jak najszybciej wrócić do elity. Podczas pierwszego pobytu w Weronie Dawidowicz rozegrał dla klubu 180 spotkań, zdobywając cztery bramki i notując jedną asystę. 31-latek jest wychowankiem w Sokoła Ostróda, a następnie grał w barwach Lechii Gdańsk. Benfica Lizbona sprowadziła Dawidowicza w 2014 roku za 2,5 mln euro.

Zespół z Werony ma już za sobą pierwsze spotkanie w nowym sezonie. Hellas rozpoczął rywalizację od 1/32 finału Pucharu Włoch, w którym zmierzył się z Virtus Entella. O awansie Hellasu zdecydowała seria rzutów karnych. W pierwszej kolejce Serie B zespół z Werony podejmie na własnym stadionie Ascoli.

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