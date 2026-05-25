Paweł Olkowski przestał już być piłkarzem Górnika Zabrze. Defensor może wylądować w Betclic 2. Lidze, ponieważ znalazł się na radarze GKS-u Tychy - donosi Bartosz Wieczorek z TVP Sport.

PressFocus Na zdjęciu: Paweł Olkowski

GKS Tychy zainteresowany Pawłem Olkowskim

Paweł Olkowski przez ostatnie cztery sezony reprezentował barwy Górnika Zabrze. Tego lata jednak doświadczony defensor zmieni barwy klubowe, ponieważ nie zostanie przedłużony jego wygasający kontrakt. Poinformował o tym sam piłkarz. Z informacji przekazanych przez Bartosz Wieczorka z TVP Sport dowiadujemy się, że 36-latek może wylądować na boiskach Betclic 2. Ligi. Znalazł się bowiem w kręgu zainteresowań GKS-u Tychy.

Tyszanie zbroją się po tym, jak w minionym sezonie zaliczyli spadek. Jednym z ich transferowych celów jest właśnie Paweł Olkowski. Były reprezentant Polski jeszcze nie podjął decyzji, gdzie będzie grał w przyszłym sezonie. Możemy być pewni, że piłkarz nie rozważa jeszcze odwieszania butów na kołku i myśli już o nowym otoczeniu. Czas pokaże, czy 36-latek finalnie wyląduje w drugoligowym zespole.

Paweł Olkowski ma bogatą karierę piłkarską. Doświadczony defensor zaliczył mnóstwo występów na poziomie Ekstraklasy. Do tego występował również na niemieckich i tureckich boiskach. 36-latek ma także na koncie 13 występów w reprezentacji Polski. Nawet w poprzednim sezonie obrońca nie odstawał poziomie i potrafił być kluczowym graczem Górnika Zabrze w danych meczach.

W minionej kampanii Paweł Olkowski rozegrał 30 spotkań pod okiem Michala Gasparika. Były reprezentant Polski nie zdołał wpisać się na listę strzelców, ale zaliczył jedną asystę.