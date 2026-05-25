To obrońca sezonu w Ekstraklasie! Najmłodszy w historii!

20:56, 25. maja 2026
Michał Stompór
Trwa Gala PKO BP Ekstraklasy 2026. Wręczono kolejną nagrodę. Poznaliśmy najlepszego obrońcę sezonu 2025/26 w krajowej elicie.

Wojciech Mońka (Motor Lublin - Lech Poznań)
Kacper Pacocha/ PressFocus Na zdjęciu: Wojciech Mońka

Jednym z ostatnich akcentów sezonu klubowego w Polsce jest już tradycyjnie uroczysta Gala PKO BP Ekstraklasy. Jako pierwszą wręczono nagrodę dla najlepszego bramkarza krajowej elity. Następnie ogłoszono nazwisko obrońcy, który nie miał sobie równych w zakończonych zmaganiach.

Wśród nominowanych znaleźli się Rafał Janicki (Górnik Zabrze), Arkadiusz Jędrych (GKS Katowice), Marcin Kamiński (Wisła Płock), Wojciech Mońka (Lech Poznań) i Oskar Wójcik (Cracovia).

Ostatecznie statuetka powędrowała do 19-letniego Wojciech Mońki, który tym samym został najlepszym obrońca sezonu w historii.

