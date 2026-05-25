Poznaliśmy najlepszego trenera Ekstraklasy. Za nim kapitalny sezon

21:21, 25. maja 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Trwa Gala PKO BP Ekstraklasy 2026. Wręczono kolejną nagrodę. Poznaliśmy najlepszego trenera sezonu 2025/26 w krajowej elicie.

Niels Frederiksen (Lech Poznań - Wisła Płock)
Obserwuj nas w
Gleb Soboliev/ PressFocus Na zdjęciu: Niels Frederiksen (Lech Poznań - Wisła Płock)

Gala Ekstraklasy 2026: znamy trenera rozgrywek

Jednym z ostatnich akcentów sezonu klubowego w Polsce jest już tradycyjnie uroczysta Gala PKO BP Ekstraklasy. Jako pierwszą wręczono nagrodę dla najlepszego bramkarza krajowej elity. Następnie ogłoszono nazwisko obrońcy, który nie miał sobie równych w zakończonych zmaganiach. Później poznaliśmy również gwiazdy drugiej i pierwszej linii. W końcu przyszedł czas na trenera sezonu.

Wśród nominowanych znaleźli się Niels Frederiksen (Lech Poznań), Michal Gasparik (Górnik Zabrze), Rafał Górak (GKS Katowice), Marek Papszun (Raków Częstochowa/Legia Warszawa), Adrian Siemieniec (Jagiellonia Białystok).

Ostatecznie statuetka powędrowała do Nielsa Frederiksena. Duński szkoleniowiec po raz drugi z rzędu triumfował z Kolejorzem w Ekstraklasie. Teraz 55-latek z Odense „marzy o Lidze Mistrzów”, co przyznał po odebraniu nagrody.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości