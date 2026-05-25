Gleb Soboliev/ PressFocus Na zdjęciu: Niels Frederiksen (Lech Poznań - Wisła Płock)

Gala Ekstraklasy 2026: znamy trenera rozgrywek

Jednym z ostatnich akcentów sezonu klubowego w Polsce jest już tradycyjnie uroczysta Gala PKO BP Ekstraklasy. Jako pierwszą wręczono nagrodę dla najlepszego bramkarza krajowej elity. Następnie ogłoszono nazwisko obrońcy, który nie miał sobie równych w zakończonych zmaganiach. Później poznaliśmy również gwiazdy drugiej i pierwszej linii. W końcu przyszedł czas na trenera sezonu.

Wśród nominowanych znaleźli się Niels Frederiksen (Lech Poznań), Michal Gasparik (Górnik Zabrze), Rafał Górak (GKS Katowice), Marek Papszun (Raków Częstochowa/Legia Warszawa), Adrian Siemieniec (Jagiellonia Białystok).

Ostatecznie statuetka powędrowała do Nielsa Frederiksena. Duński szkoleniowiec po raz drugi z rzędu triumfował z Kolejorzem w Ekstraklasie. Teraz 55-latek z Odense „marzy o Lidze Mistrzów”, co przyznał po odebraniu nagrody.