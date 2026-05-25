Śląsk Wrocław wkrótce może wzmocnić środek pola. Na celowniku beniaminka PKO Ekstraklasy znalazł się Grzegorz Tomasiewicz z Piasta Gliwice - donosi Łukasz Gikiewicz w programie 1 Liga Styl Życia na antenie TVP Sport.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Śląska Wrocław

Grzegorz Tomasiewicz wzbudził zainteresowanie Śląska Wrocław

Śląsk Wrocław po roku przerwy wrócił do rozgrywek PKO Ekstraklasy. Teraz przez władzami klubu dużo pracy, ponieważ zespół potrzebuje wzmocnień na wielu pozycjach. Najnowsze doniesienia w tej sprawie przekazał Łukasz Gikiewicz w programie 1 Liga Styl Życia na antenie TVP Sport. Otóż w kręgu zainteresowań beniaminka znalazł się Grzegorz Tomasiewicz z Piasta Gliwice.

Kontrakt doświadczonego pomocnika wygasa 30 czerwca. Jednak jego obecny pracodawca może skorzystać z opcji przedłużenia umowy o kolejne 12 miesięcy. Na ten moment nie znamy planów 30-latka. Z pewnością do piłkarza dotarło już zainteresowanie Śląska Wrocław. Obecnie trudno przewidzieć, czy ten transfer dojdzie do skutku.

Grzegorz Tomasiewicz ostatnie cztery sezony spędził właśnie w Piaście Gliwice. Wcześniej pomocnik reprezentował barwy Stali Mielec, Arki Gdynia oraz Pogoni Siedlce. 30-latek jest wychowankiem Legii Warszawa, ale nie zdołał zaistnieć po stołecznym zespole. Najlepsze lata kariery były piłkarz Wojskowych spędził w Stali Mielec.

W zakończonym już sezonie Grzegorz Tomasiewicz rozegrał 34 spotkania w barwach Piasta Gliwice. 30-latek zdołał strzelić jednego gola, a także zaliczył dwie asysty.