Znamy najlepszego napastnika Ekstraklasy! To nie król strzelców

21:12, 25. maja 2026
Michał Stompór
Trwa Gala PKO BP Ekstraklasy 2026. Wręczono kolejną nagrodę. Poznaliśmy najlepszego napastnika sezonu 2025/26 w krajowej elicie.

Ireneusz Wnuk/ PressFocus Na zdjęciu: Karol Czubak (Motor Lublin - Cracovia)

Gala Ekstraklasy 2026: znamy napastnika rozgrywek

Jednym z ostatnich akcentów sezonu klubowego w Polsce jest już tradycyjnie uroczysta Gala PKO BP Ekstraklasy. Jako pierwszą wręczono nagrodę dla najlepszego bramkarza krajowej elity. Następnie ogłoszono nazwisko obrońcy, który nie miał sobie równych w zakończonych zmaganiach. Później poznaliśmy również gwiazdę drugiej linii. W końcu na scenie zaprezentował się napastnik, który zasłużył na wyróżnienie.

Wśród nominowanych znaleźli się Tomas Bobcek (Lechia Gdańsk), Jonatan Braut Brunes (Raków Częstochowa), Karol Czubak (Motor Lublin), Mikael Ishak (Lech Poznań), Afimico Pululu (Jagiellonia Białystok).

Ostatecznie statuetka powędrowała do Karola Czubaka. Snajper Motoru w tym sezonie (swoim pierwszym w Lublinie) zapisał na swoim koncie 18 bramek i trzy asysty. Uczynił to w 32 spotkaniach. 26-latek zakończył zmagania jako wicekról strzelców – lepszy okazał się Tomas Bobcek.

