Manchester United rywalizuje z innymi klubami o transfer Christosa Tzolisa. Tymczasem gwiazda Club Brugge w rozmowie z "Het Nieuwsblad" zdradził, że nie odmówiłby Czerwonym Diabłom.

Manchester United w poprzednim roku trafił z każdym transferem. Teraz władze klubu z Old Trafford pracują, aby w nadchodzącym letnim okienku poprawić ten wyczyn. Od dłuższego czasu z przeprowadzką do angielskiego giganta jest łączony Christos Tzolis. Gwiazda Club Brugge udzieliła ostatnio wywiadu dla „Het Niewusblad”, w którym zdradziła, że nie odmówiłaby przyjścia do drużyny obecnie prowadzonej przez Michaela Carricka.

– Manchester United mógłby mnie przekonać do transferu. To wielki klub z bogatą historią. Nie odmówiłbym Czerwonym Diabłom – powiedział Grek.

Manchester United jednak nie jest jedynym zespołem, który interesuje się Christosem Tzolisem. Reprezentant Grecji znajduje się też w kręgu zainteresowań m.in. SSC Napoli. Po tej wypowiedzi jednak Czerwwone Diabły są na najlepszej drodze, aby sfinalizować transfer napastnika Club Brugge. Do otwarcia letniego okienka transferowego jeszcze sporo czasu, więc nie można przesądzać, że 24-latek finalnie wyląduje na Old Trafford.

Christos Tzolis ma za sobą fantastyczny sezon, w którym rozegrał 52 spotkania w koszulce Club Brugge. Statystyki reprezentanta Grecji są wybitne. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie aż 22 trafienia. Zawodnik zaliczył także 29 asyst.