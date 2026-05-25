Za nami sezon 2025/26, który zwieńczyła Gala PKO BP Ekstraklasy 2026. Znamy wszystkich nagrodzonych, w tym najlepszego piłkarza rozrywek.

Za nami sezon 2025/26 w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce. Mistrzem kraju po raz drugi został Lech Poznań, który wyprzedził Górnika Zabrze, a więc zwycięzcę Pucharu Polski, i Jagiellonię Białystok, która powtórzyła sukces z ubiegłego roku. Dwa dni po finałowej kolejce odbyła się Gala PKO BP Ekstraklasy 2026.

W warszawskim ATM Studio wręczono siedem indywidualnych nagród. Statuetki przyznawano w kategoriach „bramkarz sezonu”, „obrońca sezonu”, „pomocnik sezonu”, „napastnik sezonu”, „trener sezonu”, „piłkarz sezonu” i „młodzieżowiec sezonu”.

Najważniejsza nagroda trafiła w ręce Bartosza Nowaka, którego rywale z boiska wybrali piłkarzem sezonu 2025/26. Zawodnik GKS-u Katowice sięgnął także po wyróżnienie dla pomocnika rozgrywek.

Poznaliśmy także numer sezonu Lotto (110 bramek Jesusa Imaza), Turbokozaka sezonu (Karol Czubak), a także postaci, które zostały włączone do galerii legend Ekstraklasy. To Jacek Magiera, Marek Chojnacki, Tomasz Wieszczycki, Krzysztof Dowhań i Andrzej Janisz.

Gala Ekstraklasy 2026. Pełna lista nagrodzonych: