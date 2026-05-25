To pomocnik sezonu Ekstraklasy! Wybór był oczywisty

21:03, 25. maja 2026
Michał Stompór

Trwa Gala PKO BP Ekstraklasy 2026. Wręczono kolejną nagrodę. Poznaliśmy najlepszego pomocnika sezonu 2025/26 w krajowej elicie.

Bartosz Nowak (GKS Katowice - Motor Lublin)
Mateusz Sobczak/ PressFocus Na zdjęciu: Bartosz Nowak (GKS Katowice - Motor Lublin)

Gala Ekstraklasy 2026: znamy pomocnika rozgrywek

Jednym z ostatnich akcentów sezonu klubowego w Polsce jest już tradycyjnie uroczysta Gala PKO BP Ekstraklasy. Jako pierwszą wręczono nagrodę dla najlepszego bramkarza krajowej elity. Następnie ogłoszono nazwisko obrońcy, który nie miał sobie równych w zakończonych zmaganiach. Później poznaliśmy również gwiazdę drugiej linii.

Wśród nominowanych znaleźli się Ali Gholizadeh (Lech Poznań), Patrik Hellebrand (Górnik Zabrze), Jesus Imaz (Jagiellonia Białystok), Antoni Kozubal (Lech Poznań) i Bartosz Nowak (GKS Katowice).

Ostatecznie statuetka powędrowała do Bartosza Nowaka. 32-latek w 34 spotkaniach zdobył dziewięć bramek i zanotował 12 asyst. GKS Katowice, prowadzony przez pomocnika z Radomia, zajął 5. miejsce i wystąpi w eliminacjach do Ligi Konferencji.

