Mateusz Sobczak/ PressFocus Na zdjęciu: Bartosz Nowak (GKS Katowice - Motor Lublin)

Gala Ekstraklasy 2026: znamy pomocnika rozgrywek

Jednym z ostatnich akcentów sezonu klubowego w Polsce jest już tradycyjnie uroczysta Gala PKO BP Ekstraklasy. Jako pierwszą wręczono nagrodę dla najlepszego bramkarza krajowej elity. Następnie ogłoszono nazwisko obrońcy, który nie miał sobie równych w zakończonych zmaganiach. Później poznaliśmy również gwiazdę drugiej linii.

Wśród nominowanych znaleźli się Ali Gholizadeh (Lech Poznań), Patrik Hellebrand (Górnik Zabrze), Jesus Imaz (Jagiellonia Białystok), Antoni Kozubal (Lech Poznań) i Bartosz Nowak (GKS Katowice).

Ostatecznie statuetka powędrowała do Bartosza Nowaka. 32-latek w 34 spotkaniach zdobył dziewięć bramek i zanotował 12 asyst. GKS Katowice, prowadzony przez pomocnika z Radomia, zajął 5. miejsce i wystąpi w eliminacjach do Ligi Konferencji.