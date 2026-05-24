Ważny piłkarz ogłosił odejście z Górnika Zabrze. „Odchodzę spełniony”

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Górnika Zabrze

Paweł Olkowski ogłosił odejście z Górnika

Górnik Zabrze w tym sezonie radził sobie bardzo dobrze. Na tyle dobrze, że zespół z Górnego Śląska zaszokował kibiców i zdobył nie tylko Puchar Polski, ale i został wicemistrzem Polski. To z pewnością więc najlepsza kampania Trójkolorowych w ostatnich latach, a może i dekadach.

Niemniej sukcesy oznaczają, że nowy sezon będzie dla wielu piłkarzy obecnej ekipy sporym wyzwaniem. Nie wszyscy bowiem zostaną i będą mogli zagrać w eliminacjach Ligi Mistrzów. Jednym z nich jest Paweł Olkowski, który właśnie ogłosił swoje odejście z Górnika Zabrze. O takim scenariuszu mówiło się już wcześniej, ale teraz to już oficjalne informacje.

– Kiedy wracałem do Górnika, mówiłem, że chcę zobaczyć ten klub walczący o najwyższe cele. Chciałem dać nadzieję Wam – kibicom, pracownikom i każdemu, kto żyje Górnikiem – że możemy razem osiągnąć coś wielkiego. Dzisiaj odchodzę spełniony, jako zdobywca Pucharu Polski i Wicemistrz Polski. Dokonaliśmy tego RAZEM – napisał Paweł Olkowski w mediach społecznościowych.

– Z całego serca dziękuję kibicom za niesamowity doping i wiarę do samego końca, a wszystkim pracownikom klubu za codzienną, ciężką pracę i wsparcie na każdym kroku. Nie mówię „do widzenia”, a do zobaczenia! Górnik zawsze będzie miał wyjątkowe miejsce w moim sercu – dodał.

Paweł Olkowski rozegrał w tym sezonie w sumie 30 spotkań, w których zanotował jedną asystę. Łącznie w barwach Górnika Zabrze ten 36-letni defensor wystąpił dokładnie 200 razy. W tym czasie siedmiokrotnie wpisywał się na listę strzelców oraz 15-krotnie notował asystę. Serwis „Transfermarkt” wycenia byłego reprezentanta Polski na 125 tysięcy euro.

Zobacz także: Mateusz Stolarski zabrał głos nt. przyszłości. Ostatnio był łączony z Wisłą Kraków