Newcastle United rusza po reprezentanta Niemiec. W grze ponad 100 mln euro

Power Sport Images Ltd / Alamy Na zdjęciu: Matthias Jaissle

Felix Nmecha przymierzany do Newcastle United

Newcastle United przygotowuje się do kolejnego dużego ruchu na rynku transferowym. Jak informuje „Sky Sport”, klub z Premier League nawiązał wstępny kontakt z przedstawicielami Felixa Nmechy i rozważa złożenie oferty za pomocnika Borussii Dortmund.

Sam kontakt z otoczeniem Nmechy nie oznacza jednak, że zawodnik jest zdecydowany na odejście z Dortmundu. Wręcz przeciwnie. 25-latek nie naciska obecnie na transfer do Premier League. Niemiecki klub może rozpocząć poważne rozmowy dopiero w przypadku pojawienia się oferty opiewającej na około 100 milionów euro. W zeszłym sezonie reprezentant Niemiec uzbierał 29 występów w 1. Bundeslidze i zdobył dwie bramki.

W marcu klub przedłużył kontrakt Nmechy do czerwca 2030 roku. Umowa ma zawierać klauzulę odstępnego w wysokości 80 milionów euro, która będzie obowiązywała dopiero od przyszłego lata. Dyrektor sportowy BVB niedawno przyznał, że odejście Nmechy jest bardzo mało prawdopodobne. – Oczywiście, teoretycznie zawsze mogą być to astronomiczne kwoty, ale w przypadku Nmechy mogę to całkiem bezpiecznie wykluczyć – dodał.

Kilka dni temu nowym menedżerem Newcastle United został Matthias Jaissle, który zastąpił Eddiego Howe’a. Działacze angielskiego klubu szukają nowego lidera w linii pomocy. Blisko opuszczenia St. James’ Park jest Bruno Guimaraes. Brazylijczyk jest mocno łączony z Arsenalem.